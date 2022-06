<span style='text-decoration: underline;'>Baccalauréat</span>:<br><span style='color:red;'>Les lycéens des wilayas du centre à l’épreuve pour accéder à des études supérieures</span>

Les candidats au bac des wilayas du centre ont rejoint dimanche les centres d’examen, ou toutes les conditions ont été réunies afin de leur permettre de passer les épreuves dans une ambiance sereine et tenter leur chance d’accéder à des études supérieures, ont constaté des journalistes de l’APS.

Dans la wilaya de Ain Defla, 13 495 candidats, dont 4 328 candidats libres, répartis sur 40 centres d’examen et encadrés par 3 694 encadreurs prennent part aux épreuves. Le directeur local de l’éducation, Mourad Meziane, a assuré que ses services «ne ménageront aucun effort, durant les 5 jours des examens, pour permettre aux candidats de donner le meilleur d’eux même en toute sérénité». A Médéa, 14 427 candidats ont entamé les épreuves du baccalauréat, dont 5 193 candidats libres, soit plus de 35% des effectifs, répartis sur 52 centres d’examen, selon la direction locale de l’éducation.

Des moyens de transport sont assurés par les collectivités locales aux candidats issus des zones rurales pour faciliter leurs déplacements vers les centres d’examen, a-t-on signalé, ajoutant qu’un dispositif sanitaire a été également mis en place pour faire face à d’éventuels cas d’urgence. Dans la wilaya de Tipasa, ou 12 063 lycéens, dont 3 238 candidats libres, sont concernés par cet examen de passage à l’université dont les épreuves se déroulent à travers 46 centres, la population carcérale a marqué sa présence à cet examen qui revêt une importance particulière pour eux, car leur entrouvrant une porte vers la réinsertion, 81 détenus passent le bac.

Ce nombre de détenus candidats au bac est «important» et il est «le fruit de la coordination entre les secteurs de l’éducation et de la justice pour la réinsertion des détenus», a estimé le directeur local de l’éducation, Mahmoud Faouzi Tebboune. A Djelfa, le nombre des détenus-candidats est de pas moins de 312 qui passent les épreuves au niveau de l’établissement pénitentiaire de Ain Oussara. Le nombre total des lycéens au bac dans cette wilaya est de 27 905 dont 17 candidats aux besoins spécifiques, répartis sur 80 centres et encadrés par 8 600 employés du secteur de l’éducation. Pour le bon déroulement des épreuves, la direction de l’éducation de Chlef a mobilisé de son côté, tous les moyens humains et matériels nécessaires, dont 8 000 encadreurs répartis sur 63 centres d’examen. Dans cette wilaya, 16 446 candidats dont 5 305 candidats libres, 12 lycéens aux besoins spécifiques passent les épreuves.

A Blida, l’examen du Bac concerne plus de 21 680 lycéens, dont 6 248 candidats libres, 30 élèves aux besoins spécifiques et 64 détenus. Les épreuves se déroulent, cette année, à travers 58 centres suite à l’ouverture de deux nouveaux centres dans le but de rapprocher ces sites d’examen des candidats.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou le nombre des lycéens qui passent les épreuves du baccalauréat est de 17 858 élèves dont 5 498 candidats libres répartis sur 68 centres. Dans cette wilaya, des salles d’examen pour des candidats aux besoins spécifiques, ont été aménagées. Plus de 12 800 candidats se sont présentés au niveau des 52 centres d’examen de la wilaya de Bouira, alors qu’à Boumerdes 13742 élèves dont 3900 candidats libres passent le bac à travers 48 centres d’examen ouverts à cet effet. L’encadrement est assuré par 5843 encadreurs.