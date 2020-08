Les malheureux tâtonnements

La circulation routière dans la daïra d’Ain El Türck et sur les axes routiers reliant les communes côtières à Oran, a été marquée le week-end dernier par des encombrements, des désagréments et un chaos indescriptible. Les automobilistes bloqués des heures durant, sur les corniches inférieure et supérieure avaient du mal à comprendre pourquoi et comment l’anarchie s’est installée sur les deux axes routiers, l’ancienne route de la corniche ainsi que la corniche supérieure ouverte à la circulation il y a seulement quatre ou cinq ans. Et parmi les automobilistes avertis, beaucoup dénoncent la mesure prise par les autorités locales obligeant les véhicules venant d’Ain El Türk à emprunter la corniche supérieure, et ceux voulant se rendre à la plage de quitter Oran seulement par le tunnel de la pêcherie et prendre l’ancienne corniche devant être «transformée» de double-voie à sens unique ! C’est du moins ce qui était projeté par des «esprits éclairés» qui ne se doutaient sans doute pas que l’organisation de la circulation routière ne se décide pas sur la base d’appréciations subjectives et personnelles, mais après études sérieuses et rigoureuses de toutes les données, dont les statistiques et les données sur l’importance des flux de véhicules empruntant tel ou tel circuit. Il se trouve qu’en période estivale, le nombre d’automobilistes empruntant la corniche oranaise est multiplié par quatre ou cinq, compte tenu du nombre de vacanciers et de familles venant de toutes les wilayas pour profiter de la plage et du soleil dans la Capitale oranaise. Et pour éviter la lenteur et les inconvénients de la circulation en période estivale sur la vieille route de la corniche, beaucoup en effet préfèrent emprunter la nouvelle route, la corniche supérieure. Alors comment expliquer cette décision de chamboulement du circuit de circulation, annoncée comme un sublime nouveau «plan de circulation» entre Oran et Ain El Türk. La procédure n’aura d’ailleurs duré qu’une ou deux journées car dimanche dernier un communiqué de la wilaya annonçait le retour au plan de circulation dans les deux sens et sur les deux axes… On sait, depuis toujours, que l’organisation du transport et de la circulation dans la Wilaya d’Oran, notamment dans la grande agglomération, est la plus souvent pénalisée par un certain déficit de réflexion et de rigueur ouvrant toujours la voie à l’improvisation et aux malheureux tâtonnements. A ce jour, et depuis vingt ans, le fameux nouveau plan de circulation n’a pas encore été finalisé et adopté.

Par S.Benali