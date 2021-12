<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre des Affaires religieuses de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>«Les manifestations du 11 décembre 1960 ont hâté l’indépendance du pays»</span>

La célébration des manifestations populaires du 11 décembre 1960 dont la déflagration a eu lieu à Ain témouchent pour s’étendre à Oran, Alger et à d’autres régions du pays, a été marquée à Mostaganem par l’inauguration de quatre mosquées dont une baptisée « Kaboura Mohamed » Imam et Fakih, décédé en 2020, d’un bureau de poste à la cité Salem, du parc d’El Arsa, nouvellement aménagé et réhabilité.

A partir de ce parc qui a été sauvé de l’abandon par le wali Aissa Boulahia, c’est le ministre des affaires religieuses, Belmehdi Youcef, en compagnie du wali, du SG de la wilaya, des autorités militaires et civiles , du directeur de wilaya des affaires religieuses et des membres de la famille révolutionnaire qui , après avoir assisté à la levée des couleurs à la place de la résistance, a inauguré les dites mosquées situées dans les communes de Mostaganem, kheireddine et Bouguirat, le bureau de poste le parc de loisir sis respectivement aux cités Salem et El Arsa à Mostaganem. Au dit parc, le ministre à préconisé l’établissement d’un tableau comportant les noms de personnalités l’ayant visité dans les années 1960. Aussi, à l’occasion de l’inauguration d’une mosquée, le ministre a dit, dans une déclaration faite à la presse que «la célébration du 61ème anniversaire des glorieuses manifestations populaires du 11 décembre 1960 contribue à aiguiser et à renforcer le patriotisme des citoyens, ajoutant que ce mouvement insurrectionnel a provoqué une onde de choc jusque dans les instances internationales, et hâter l’indépendance du pays.»

Ensuite, abordant le rôle de la mosquée, le ministre dira que cette institution religieuse contribue à façonner des citoyens honnêtes, patriotiques, aptes à participer à la relance économique et sociale, tracées par le président de la République.

Charef.N