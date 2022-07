<span style='text-decoration: underline;'>JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Les médaillés algériens honorés par le président de la République</span>

Ces champions ont remporté 53 médailles, dont 20 d’or, 16 d’argent et 17 de bronze, enregistrant un nombre record dans l’histoire de la participation de l’Algérie à ces jeux qui a pu décrocher une place honorable devant de nombreux pays participants.

Lors d’une cérémonie empreinte d’un sens du patriotisme, dont les athlètes algériens n’ont jamais manqué, le président de la République a honoré, ce jeudi au Palais du peuple, les sportifs médaillés aux 19 Jeux méditerranéens d’Oran. Dans une ambiance festive et bon enfant, la cérémonie présidée par le Président Tebboune a vu la participation des premiers responsables des principales institutions du pays. L’acte est donc hautement considéré et les athlètes ont ainsi reçu les honneurs de toute la République. Une considération à la hauteur de leurs exploit face à leurs adversaires venus de 26 pays et avec lesquels ils se sont mesuré dans une grande compétition qui hausse l’image de l’Algérie, tant au plan de l’organisation qu’au niveau sportif, l’Algérie étant classée 4e dans ces Jeux, et première parmi les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Le président de la République a remis des attestations de reconnaissance et une récompense financière aux athlètes médaillés. La cérémonie a été également marquée par la présence du karatéka Ayoub Helassa qui a décroché la médaille d’or en Karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux à Birmingham (Etats-Unis), et qui a tenu à remettre cette distinction au président de la République.

De leur côté, les athlètes médaillés aux JM-2022 ont offert au Président Tebboune, un maillot dédicacé par l’ensemble des sportifs, et floqué «Algeria». M. Tebboune a pris, par la suite, une photo de famille avec l’ensemble des athlètes et des hauts responsables de l’Etat. Cette cérémonie, en l’honneur des athlètes algériens, entre dans le cadre de la politique du Président Tebboune visant à promouvoir et à encourager l’émergence du sport d’élite national.

Cette élite sportive qui reçoit les remerciement de la République constitue le vecteur essentiel du soft power de l’Algérie parmi les nations. L’exploit réalisé à Oran a permis de montrer au reste du monde les capacités du pays, de sa jeunesse. Cette participation record est d’autant plus méritante que les résultats obtenus «ont dépassé les objectifs fixés par le secteur», a précisé le ministre de la Jeunesse et des Sports. Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie, le ministre a salué les résultats de ces champions qui ont remporté 53 médailles, dont 20 d’or, 16 d’argent et 17 de bronze, enregistrant un nombre record dans l’histoire de sa participation à ces jeux et a pu décrocher une place honorable devant de nombreux pays participants. L’Etat «a rempli ses obligations envers la famille sportive en mobilisant toutes les potentialités et en créant toutes les conditions nécessaires aux sportifs d’élite pour exceller. Nos champions, à leur tour, ont rempli leurs obligations et ont hissé le drapeau de l’Algérie dans le ciel d’Oran, en contribution à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale», a-t-il affirmé.

De leur côté, les athlètes se sont félicités de l’honneur qui leur a été fait par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et qui constitue un «encouragement» à aller de l’avant pour davantage de médailles. La boxeuse Roumaïssa Boualem, médaillée d’or, a affirmé que ce genre de cérémonie est devenue une louable initiative que le président de la République a pris habitude d’organiser, et qui encourage les sportifs et leur donne plus de motivation pour donner le meilleur d’eux-mêmes afin de rafler plus de médailles et porter haut le drapeau national.

Bachir Sid Azara, sacré dans l’épreuve de la lutte gréco-romaine, a abondé dans le même sens, tout en lançant un appel pour perpétuer ces cérémonies, qui ne peuvent qu’encourager les athlètes à hisser leur niveau et leurs qualités pour de meilleurs résultats à l’avenir. Médaillé d’argent lors des JM-2018 à Tarragone, Bachir Sid Azara a salué les efforts des pouvoirs publics pour accompagner les athlètes durant leur préparation, chose qui s’est répercutée positivement sur leur rendement aux JM d’Oran. Cylia Ouikane (18 ans), médaillée d’or en Karaté do, s’est montrée fière d’être parmi les athlètes honorés par le président de la République, considérant cette initiative comme un grand encouragement et un stimulant pour elle et les autres sportifs afin de continuer à se distinguer et réaliser les meilleurs résultats.

De son côté, le nageur Jaouad Syoud, athlète algérien le plus médaillé aux JM d’Oran avec trois breloques (1 or, 1 argent, 1 bronze), a assuré que cette cérémonie est une source de motivation pour les athlètes en prévision des prochains rendez-vous internationaux, dont les Jeux olympiques de Paris 2024.

Nadera Belkacemi