<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les médecins de l’EHU d’Oran affectés à l’hôpital de Haï Ennedjma regagnent leurs services</span>

Les médecins spécialistes de l’EHU d’Oran (1er novembre 1954) affectés à l’Hôpital de Haï Ennedjma (Ex Chtaïbo) dans le cadre de la prise en charge des malades Covid-19 ont regagné leurs services habituels au sein de leur établissement d’origine à l’exception des médecins spécialistes en pneumologie et maladies infectieuses et les réanimateurs, a-t-on appris mardi auprès de l’EHU d’Oran.

En raison de la diminution significative du nombre de cas positifs de Covid-19, les médecins spécialistes, généralistes, paramédicaux de différentes spécialités de l’EHU d’Oran, affectés à l’hopital de Haï Ennedjma ont rejoint hier leurs services a l’EHU d’Oran, exceptés les médecins spécialistes en pneumologie et maladies infectieuses et l’équipe des réanimateurs qui restent toujours mobilisés pour faire face a toute éventualité, a souligné la même source.

Ces équipes ont eu à traiter 127 malades hospitalisés et plus de 400 consultations de cas positifs confirmés pour le traitement en ambulatoire avec contrôle assuré ainsi que pour l’hospitalisation, et ce, depuis le début du mois de juin, date de l’ouverture de l’Hôpital de Haï Ennedjma.

L’ouverture de cet hôpital de 240 lits a été faite dans le but d’atténuer la charge sur l’EHU et le CHU d’Oran qui connaissaient une grande affluence des patients et des chiffres allant jusqu’à 300 consultations/jour. En tout, 56 médecins tous grades et services confondus, 62 infirmiers, 10 préparateurs en pharmacie, un laboratoire d’analyses médicales sur place avec tout son staff technique, 10 femmes de ménages ainsi que le staff administratif et sécuritaire étaient mobilisés au niveau de l’Hôpital de Haï Ennedjma dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a souligné la même source.