<span style='text-decoration: underline;'>Volley-ball</span>:<br><span style='color:red;'>Les meilleures nations méditerranéennes en course pour l’or</span>

Les tournois de volley-ball des Jeux méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin au 6 juillet), débutent dimanche dans les salles de Bir El Djir et le Palais des sports Hammou-Boutlèlis, avec la participation de onze (11) pays chez les messieurs et autant chez les dames, dans une compétition qui s’annonce ouverte à tous les pronostics.

Le tournoi masculin dont les rencontres se disputeront au mythique Palais des sports d’Oran, qui a fait peau neuve à l’occasion des JM, enregistre la participation des meilleures équipes du bassin méditerranéen, dont l’Italie (tenante), la Croatie, la France. Si les nations européennes partent favorites, celles de la rive Sud de la Méditerranée, à l’image de la Tunisie et de l’Algérie, qui évoluera devant son public auront leur mot à dire pour aller chercher une place sur le podium. Réparties en trois poules (A, B, C), les équipes joueront d’abord un tour préliminaire, à l’issue duquel les deux premiers de la poule A ainsi que les trois premiers des poules B et C se qualifieront aux quarts de finale, prévus le jeudi 30 juin. La compétition se poursuivra par les demi-finales prévues le samedi 2 juillet, alors que la finale a été programmée le lundi 4 juillet. Chez les dames, le tournoi se jouera sous la même formule de compétition que les messieurs, avec la participation des grandes nations du volley féminin, à l’image de la Croatie (tenante) de l’Italie, de la Turquie et de la Grèce. Les matchs du tournoi féminin se joueront à la salle OMS de Bir El Djir (commune à l’Est d’Oran) jusqu’aux quarts de finale, avant de déménager au Palais des Sports pour y disputer les demi-finales et la finale au Palais des Sports. Engagées dans les deux tournois, les sélections algériennes abordent la compétition avec l’ambition d’»atteindre les quarts de finale», a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim Achouri. «L’objectif de nos deux sélections est d’atteindre les quarts de finale dans les deux tournois, puisque une seule victoire en phase de poules suffira pour passer au tour final», a précisé Achouri à l’APS. Versées dans des groupes relevés, les Six algériens seront mis à rude épreuve lors des JM d’Oran, en évoluant face à la Grèce, la Turquie et la France chez les messieurs, alors que les dames défieront la Turquie, l’Espagne et l’Italie. «Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une belle performance à Oran et donner une belle image du volley algérien face aux équipe du bassin méditerranéens», a-t-il assuré.