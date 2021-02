<span style='text-decoration: underline;'>Tri sélectif des déchets ménagers</span>:<br><span style='color:red;'>Les meilleurs trieurs récompensés</span>

La cheffe de service valorisation au niveau de l’EPIC, Amina El Mogherbi a indiqué que «l’Epic de gestion des centres d’enfouissement technique de la wilaya d’Oran récompensera les 20 meilleurs trieurs », ajoutant qu’«il s’agit de trieurs qui ont participé activement aux opérations de l’apport volontaire des déchets recyclables, notamment le PET (plastique transparent), pour le déposer au niveau du centre de tri de proximité de Medina Djedida».

La même source a rappelé que «l’Epic Cet d’Oran a lancé en 2020 plusieurs opérations encourageant le tri sélectif des déchets ménagers, multiples et variées, les modes opératoires adoptés en lançant ces opérations placées sous des slogans liés à la protection de l’environnement tout en procédant, par la même, au nettoiement de la cité.

«Donne des bouteilles, on te donne un masque », «Des bouteilles contre des tickets de recharge de téléphonie mobile » ont constitué l’essentiel de cette trouvaille tant attractive, celle-ci a été vue du bon œil par les populations locales. «Ces opérations ont suscité beaucoup d’engouement auprès de la population », a expliqué la même source affirmant que «la direction de l’Epic Cet a décidé de récompenser les 20 meilleurs trieurs de l’année 2020». Il s’agit, ajoute la même source «des cadeaux d’une certaine valeur, comme des appareils électroménagers, des packs de produits alimentaires ou de détergents, de la literie fabriquée avec de la ouate issue de plastique recyclé ». Telle que programmée, la cérémonie de remise des cadeaux se tiendra dans le centre de proximité de Medina Djedida.

La cheffe de service valorisation au niveau de l’EPIC fait savoir que «le premier prix sera décerné à un citoyen trieur ayant réussi à apporter 44.075 bouteilles, le deuxième à un autre (11.000 bouteilles) et le troisième revient à un autre trieur ayant franchi le cap de 2.500 bouteilles qu’il a collectées», soulignant que «cette nouvelle initiative de l’EPIC CET Oran s’ajoute à celles qui visent à encourager le tri sélectif des déchets ménagers et à enraciner la culture de la valorisation des déchets chez le citoyen ».

La même source n’a pas dissimulé sa «satisfaction quant à la réussite de toutes les opérations lancées dans ce sillage».

Mohamed Aissaoui