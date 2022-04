<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les membres du haut conseil de la jeunesse connus</span>

Hier, une assemblée générale élective groupant 64 candidats(es), soit un garçon et une fille de chacune des 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem, s’est tenue à la salle des conférences de la wilaya pour élire 4 membres permanent et deux suppléants devant former le haut conseil de la jeunesse avec d’autres des régions du pays.

Cette institution sera installée à Alger dans le cadre des décisions du président de la République. Chaque candidat(e) a eu droit pour donner sa voix à deux personnes. L’opération de vote, supervisée par la direction de la jeunesse et des services de wilaya s’est déroulée dans un climat démocratique. Le dépouillement a démontré que les jeunes : Belghit Benabdellah Nadir, Denden Sofiane, Abassa samia et Adoul Fatiha ayant obtenu un grand nombre de voix, sont désormais membres du haut conseil de la jeunesse, représentant la wilaya de Mostaganem. Bendjabour et Bendaoud Sarah ont été désignés, aussi par voie de vote membres suppléants.

Charef.N