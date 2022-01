<span style='text-decoration: underline;'>Les contaminations de la covid-19 en forte hausse</span>:<br><span style='color:red;'>Les mesures pour arrêter l’Omicron</span>

Cet arrêt des cours ne doit pas être considéré comme des vacances. En effet le ministère de l’Education nationale a indiqué dans un communiqué rendu public soir que le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs.

Le pays a renoué à partir de ce jeudi avec les mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19. Attendue par l’opinion publique nationale, en raison du schéma épidémique qui sévit en Europe, la batterie de mesures décidée mercredi dernier par la présidence de la République ambitionne de réduire la circulation du virus, dans l’espoir de ne pas engorger les structures sanitaires du pays. Ainsi, les élèves des trois cycles scolaires (primaire, moyen et secondaire) ont vu leurs établissements fermés à partir de ce jeudi pour une période de 10 jours. Cette mesure s’explique aisément, du fait d’un constat fait par les spécialistes, révélant que les contaminations ont réellement explosé dans les écoles primaires, collèges et lycées de la République. Les enfants devenant vecteur principal de la propagation du virus, il était logique de fermer les établissements scolaires dans une tentative de ralentir la contamination.

Cette importante décision qui ne devrait pas perturbé le rythme pédagogique est la plus importante mesure qui a émané de la réunion d’urgence présidée, mercredi dernier, par le chef de l’Etat. La rencontre «extraordinaire consacrée à l’évaluation de la situation pandémique dans le pays en présence des membres du Comité de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus, du Premier ministre, ministre des Finances, du Directeur de cabinet à la Présidence de République, de membres du Gouvernement et des responsables d’organes de sécurité», rapport un communiqué de la présidence de la République.

Cela dit, cet arrêt des cours ne doit pas être considéré comme des vacances. En effet le ministère de l’Education nationale a indiqué dans une communiqué rendu public soir que le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs pendant la suspension des cours dans les trois paliers de l’Éducation nationale (primaire, moyen et secondaire), décidée au terme d’une réunion extraordinaire présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Coronavirus.

Le ministère a annoncé, par la même occasion l’organisation d’une quatrième campagne de vaccination contre le coronavirus du dimanche au jeudi 27 janvier, tout en incitant les parents d’élèves à faire preuve d’extrême prudence et à veiller à laisser leurs enfants à la maison pour des révisions et à les éloigner des foules pour atteindre les objectifs visés par la suspension des cours.

Pour le reste des décisions, c’est principalement des recommandations. On soulignera la liberté laissée aux directions des université de fermer ou pas leurs établissements, selon la dangerosité de la situation. Cette préconisation fait suite à un débat approfondi sur l’évolution de la pandémie et les mesures préventives à prendre. Aussi, pour ce qui concerne spécifiquement l’enseignement supérieur, il a été tenu compte du calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer au profit des étudiants.

Il reste que la vaccination est le meilleur moyen de protection. Cela a été réaffirmé dans le communiqué de la présidence de la République, d’autant, affirme-t-on, que 94% des patients décédés du Covid-19 n’avaient pas été vaccinés. Cela en plus du respect de «l’ensemble des mesures préventives dans tous les espaces commerciaux, les structures publiques, tout en veillant à appliquer la sanction de fermeture immédiate à l’encontre de tout contrevenant, y compris pour ce qui est des moyens de transport collectif», signale la même source.

Autre porte de contamination, celle de certains vols à destination de l’Algérie, enregistraient un nombre important d’infections. La présidence de la République met en exergue «l’impératif d’un contrôle plus rigoureux et la réduction, en cas de besoin, du nombre de ces vols». Dans tout cela, la disponibilité des tests de dépistage, tous types confondus et en quantités suffisantes, tout en facilitant l’accès des citoyens à ces tests dans toutes les régions du pays et en toutes circonstances», lit-on dans le communiqué, a été fortement souligné par le chef de l’Etat. Il a justement instruit le Premier ministre de veiller à ce que les choses soient faites dans le bon ordre.

Report de toutes les visites de travail et d’inspection des ministres

Par ailleurs et dans le même cadre, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a invité les membres du Gouvernement à reporter toutes les visites de travail et d’inspection qu’ils comptaient effectuer dans les wilayas du pays, et ce, compte tenu de la situation épidémique que connait le pays et l’augmentation sensible des contaminations au Covid-19.

«Compte tenu de la situation épidémiologique prévalant dans le pays marquée par une augmentation sensible des contaminations au Covid-19 avec l’apparition de nouveaux variants du virus, j’ai l’honneur de vous demander de reporter toutes les visites de travail et d’inspection que vous comptiez effectuer dans les wilayas du pays», a précisé le Premier ministre dans une note adressée jeudi aux membres du Gouvernement.

«Je vous demande aussi de reporter la programmation de toutes les rencontres et des journées d’étude, tout en veillant à interdire l’organisation de tous types de rassemblement dans vos administrations, que ce soit au niveau central ou local, et ce à titre de mesure préventive

Qu’il importe de respecter», a-t-il ajouté. Affirmant attacher une grande importance à l’application scrupuleuse de cette instruction, le Premier ministre a souligné qu’elle restait en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Anissa Mesdouf