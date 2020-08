<span style='text-decoration: underline;'>FINANCE ISLAMIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>Les micro-entreprises appuyées par ce dispositif à partir du 1er novembre</span>

La finance islamique ne sera pas seulement d’une grande utilité pour capter les fonds qui se trouvent hors circuit bancaire, mais elle servira aussi les micro-entreprises et les projets lancés dans le cadre des dispositifs de soutien aux jeunes.

La finance islamique, qui a eu en Algérie le vent en poupe ces dernières semaines dont le lancement a suscité l’engouement des citoyens, pourra soutenir les micro-entreprises dont celles lancées dans le cadre de l’ANSEJ. Ainsi, le gouvernement a fixé la date du 1er novembre prochain pour faire la promotion des micro-entreprises en recourant à la finance islamique. C’est ce qu’a affirmé jeudi dernier à partir de la wilaya de Boumerdès, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, précisant que «le recours à la finance islamique au profit des microentreprises et autres entreprises bénéficiaires du soutien des dispositifs de l’Etat, une première dans notre pays, interviendra à compter du 1e novembre».

Le ministre indique que la finance islamique entre dans le cadre de l’objectif tracé par le gouvernement qui consiste à créer un million de micro-entreprises durant les 4 prochaines années. Pour M. Diafat, la finance islamique aidera à atteindre cet objectif, faisant savoir à propos des projets ANSEJ que les jeunes dont les entreprises ont connu un échec et n’ont pas remboursé leurs dettes qu’ils ne seront pas emprisonnés. Ceux ayant vendu leur matériel bénéficieront d’un rééchelonnement sur une période de 15 ans, a-t-il dit. S’agissant des jeunes décédés ou ceux dont les entreprises ont été impactées par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations, M. Diafat a indiqué qu’ils entreront dans la catégorie concernée par l’effacement ou l’exemption totale ou partielle de l’obligation de remboursement auprès l’ANSEJ.

Le même responsable a affirmé dans ce sillage que les personnes victimes d’un handicap moteur ou mental les empêchant de poursuivre leurs activités ainsi que les jeunes dont le matériel a été saisi par les banques et qui sont restés redevables à l’ANSEJ à hauteur de 30%, ou encore ceux dont le matériel souffre d’usure et nécessite une rénovation sont aussi concernés par la mesure d’effacement de dettes. M. Diafat annonce par ailleurs une refonte « radicale » de système de gestion de l’ANSEJ qui adoptera une nouvelle approche économique et intégrera les représentants des associations dans son conseil d’orientation. Pour ce qui est de la nouvelle approche économique, celle-ci permettra aux jeunes bénéficiaires du dispositif ANGEM d’élargir leurs activités au niveau de l’ANSEJ.

Le ministre a annoncé des dispositions qui permettront de connaître de plus près les problèmes auxquels font face les porteurs de projets. Il a ainsi annoncé la tenue prochaine de rencontres périodiques à raison de trois réunions par mois au niveau du siège de l’ANSEJ regroupant les responsables de l’Agence et les jeunes investisseurs et porteurs de projets pour écouter les préoccupations et œuvrer à résoudre les différents problèmes. Il convient de signaler que le ministre, lors de sa visite dans la wilaya de Boumerdès a rencontré les propriétaires des micro-entreprises et les représentants du mouvement associatif, a mis en exergue la nécessité de développer un tissu de micro-entreprises nécessaires à l’économie nationale.

Un appel a été adressé aux jeunes par M. Diafat à travers lequel il a souligné la nécessité de s’organiser sous forme de consortium pour concurrencer les autres entreprises et répondre aux mesures et conditions et des cahiers de charge relatifs aux marchés publics. S’agissant du programme de sa visite, le ministre a fait une halte au niveau du chef lieu de la wilaya de Boumerdès où il s’est enquis des conditions du travail aux sièges de l’ANSEJ et le fonds de garantie des crédits et nombre de micro-entreprises ayant bénéficié de ce dispositif. Après avoir présidé une réunion avec les jeunes entrepreneurs bénéficiaires des différents dispositifs d’aide de l’Etat ainsi que les représentants du mouvement associatif à la wilaya pour écouter leurs préoccupations, le ministre délégué a inspecté plusieurs projets au niveau des deux zones d’ombre à savoir, les villages de «Bousmail» à la commune (Est) et de «Touzaline» à la commune de Béni Amrane.

TOUTES LES DEMANDES DE CLIENTS SERONT SATISFAITES PAR LA BNA

Lancée par la BNA la Banque nationale d’Algérie (BNA), les produits de la finance islamique seront disponibles au niveau de l’ensemble de ses agences avant la fin de l’année en cours. Face à la ruée suscitée par les services lancés par la BA, des files d’attente ont été enregistrées au niveau de ses agences au niveau de plusieurs wilayas du pays. En réponse aux préoccupations des clients intéressés par ce système financier, la BA rassure. Ainsi, le secrétaire général de cet établissement financier, Samir Tamrabet, a affirmé jeudi dernier que la BA «est disponible pour satisfaire toutes les demandes de ses clients souhaitant bénéficier des services de la finance islamique’’.

Intervenant à Guelma lors du lancement de ce service bancaire à l’agence 816, il a affirmé que «la BNA a œuvré à mobiliser les moyens nécessaires à la réussite de son nouveau service, de finance islamique, notamment la mise en place d’un système informatisé de gestion, un réseau «intranet» reliant toutes les directions et agences régionales». Afin d’améliorer les prestations de service de la finance islamique, la BNA a formé trois cadres de chaque agence sur les mécanismes et techniques de ce produit et l’accueil des clients et la présentation des informations nécessaires sur cette activité. Il a indiqué que les clients peuvent à travers les produits de la finance islamique de la BNA acquérir un logement, véhicule ainsi que le financement d’investissements.

«Le système d’informatique spécial, mis à la disposition des potentiels clients, permet à ceux désireux de contracter un crédit dans le cadre de la finance islamique de faire une simulation par internet, et connaître les possibilités et les méthodes de paiement», a révélé le responsable. Il a ajouté que le délai d’études des dossiers oscille entre 48 heures et 15 jours «dans le cas des demandes qui nécessitent un accord de la direction générale», at-il fait savoir.

Il est à signaler qu’à l’occasion du lancement de la finance islamique à Guelma, une simulation a été faite à l’occasion pour un demandeur, âgé de 40 ans avec un revenu mensuel de 80 000 DA désireux acquérir un logement estimé à 8 millions de dinars. Il est à rappeler que la finance islamique se base sur les dispositions selon lesquelles la mensualité de remboursement du crédit est fixée à 35.000 DA par mois pendant 40 ans. Parmi les avantages de la finance islamique le SG de la BNA précise que ce service vise aussi à encourager les clients à l’épargne mettant en avant l’importance de ce procédé pour le client, la banque et l’économie.

D’autres produits dans le domaine des dépôts à partir de compte courant, chèques et le financement, conformément aux principes de la charia islamique et les exigences professionnelles des clients ont été mis à la disposition des citoyens, détaille M. Tamrabet. Signalons enfin que l’agence 813 de Guelma est la 20ème agence qui a officiellement lancé la finance islamique, sur un total de 30 agences qui devront proposer ce nouveau service de la BNA prévu «avant la fin du mois de septembre prochain.

Samir Hamiche