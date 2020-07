<span style='text-decoration: underline;'>Actions qui risqueraient de diviser la Libye</span>:<br><span style='color:red;'>Les mises en garde de l’Algérie</span>

L’Algérie a réaffirmé une nouvelle fois que la solution pour que la Libye retrouve sa sécurité et sa stabilité ne peut être que politique.

La position constante de l’Algérie sur ce pays voisin devenu au fil des années un véritable bourbier dans lequel opèrent différentes puissances, a été réitérée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Il a appelé dans un entretien accordé à la chaîne «RT Arabic», à l’occasion de la visite de travail effectuée en Russie, à la nécessité de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye, mettant en garde contre les actions qui peuvent amener à sa division.

«Nous sommes déterminés à convaincre toutes les parties de l’importance de préserver l’intégrité territoriale de la Libye et la pleine souveraineté des Libyens, en les exhortant à faire preuve de vigilance à l’égard de certains comportements qui risqueraient de mener, volontairement ou pas, à la division de la Libye», a-t-il déclaré à la chaîne russe.

Il a indiqué dans ce cadre que la diplomatie algérienne vise à convaincre toutes les parties en Libye de l’importance de préserver l’unité et la souveraineté du pays. M. Boukadoum a insisté sur les risques qui pèsent sur les pays de la région à commencer par le voisinage immédiat (Algérie, Egypte et Tunisie) ou du grand voisinage, à savoir: le Tchad, le Niger, le Soudan, et même le Mali fortement affecté par la situation en Libye.

Pour ce qui est de la concordance des visions entre l’Algérie et la Russie, le MAE a affirmé que la voie politique est la solution qu’il faut aux différentes parties libyennes.

«L’approche algérienne pour le règlement de la crise en Libye est connue et repose sur la solution politique… Nous insistons à chaque fois sur cette approche avec tous les partenaires de par le monde, et à ce jour, aucun ne s’y est opposé». «Nous sommes déterminés à convaincre tous les partenaires, tous les belligérants et toute les parties concernées par le dossier libyen de la nécessité d’une solution politique en Libye», a-t-il soutenu, affirmant que l’approche algérienne n’était pas en «compétition avec les autres initiatives, dès lors qu’elles ne viennent pas en contradiction avec les principes de la conférence de Berlin, à laquelle avaient pris part l’Algérie ainsi que toutes les parties libyennes».

M. Boukadoum a détaillé dans ce cadre les éléments qui composent l’approche algérienne. Il a ainsi indiqué que l’approche de l’Algérie repose sur trois principes à savoir: «La solution pacifique en rejetant la solution militaire, le cessez-le-feu et le lancement de négociations, avec le refus de toutes ingérences étrangères, l’arrêt de l’afflux des armes ainsi que le respect de l’embargo sur les armes en Libye».

S’agissant des visions des pays de la région, le MAE fait état d’un rapprochement commun des vues entre l’Algérie et la Tunisie et relativement avec l’Egypte concernant la solution en Libye», mettant l’accent sur les défis et les menaces induits par la situation qui prévaut dans ce pays, sur la sécurité nationale de tous les pays du voisinage», y compris l’Algérie.

M. Boukadoum a indiqué ce que représente la Libye pour l’Algérie qui veille à se qu’une solution politique au confit soit adoptée comme voie de sortie de crise par les différents protagonistes.

«Nous partageons avec la Libye 1000 kilomètres de frontières et les relations familiales et tribales entre les deux parties, nous imposent d’avoir un regard particulier vis-à-vis de la Libye», a-t-il précisé.

Il a affirmé que l’Algérie, qui œuvre en faveur de la dynamisation du mécanisme des pays de la région, reste à équidistance vis-à-vis de toutes les parties libyennes concernées par le conflit actuel».

Assurant que l’Algérie est disposée à organiser les négociations entre les parties libyennes, le MAE a indiqué qu’elle discute en permanence avec toutes les parties concernées y compris avec celles qui ne sont pas apparentes, faisant allusion aux tribus libyennes, précisant que la question libyenne se limite, pour certains pays, à Benghazi et Tripoli. Toutefois, la Libye est beaucoup plus vaste».

«La volonté existe chez toutes les parties au conflit en vue de rapprocher les points de vue et de rejeter le langage des canons et de l’artillerie en Libye, mais elle est restée, pour l’instant, que des lettres mortes», a-t-il expliqué.

Au sujet de la composition tribale de la société libyenne et la possibilité que ces tribus soient armées par d’autres pays, M. Boukadoum a indiqué que le véritable danger «réside dans l’insécurité ressentie par ces tribus et leur sentiment de marginalisation», soulignant l’importance de leur donner espoir d’entrevoir un avenir pacifique et de vivre dans un Etat fédéré pleinement souverain». «Toute atteinte à l’encontre de la Libye touche l’Algérie, d’où notre refus catégorique de ce genre d’atteinte aujourd’hui ou à l’avenir», a-t-il poursuivi. «L’absence de l’Etat et de ses services dans certaines régions de la Libye va générer un sentiment de marginalisation et de menace au sein des tribus, ce que nous ne désirons pas», a-t-il affirmé, ajoutant «nous avons mis en garde contre ce problème (…) car étant l’un des facteurs de risques pour l’avenir libyen».

Le MAE a réitéré son appel à l’adresse des parties libyennes d’éviter le recours aux armes et d’entamer les négociations, précisant que l’Algérie poursuivra ses efforts pour atteindre cet objectif.

M. Boukadoum a affirmé que le dossier libyen a pris une importante partie des discussions avec les Russes. «C’est là une action diplomatique dictée par la conviction de l’Algérie que l’établissement de la paix et de la stabilité en Libye est dans l’intérêt de tous», a-t-il déclaré.

L’Algérie attachée à l’accord de paix et de réconciliation au Mali

Pour ce qui est du Mali, sujet toujours aux multiples troubles enregistrés récemment, M. Boukadoum a affirmé qu’il n’y a pas d’alternative à l’accord de paix et de réconciliation pour instaurer la sécurité dans ce pays.

Il a ainsi exprimé le souhait que la situation qui prévaut au Mali soit «conjoncturelle», affirmant qu’il n’y avait pas d’alternative à l’accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger pour instaurer la sécurité et le développement socioéconomique dans ce pays.

Il a aussi affiché son souhait que toutes ses clauses soient mises en œuvre par toutes les parties avant d’affirmer que l’Algérie, qui est «en contact permanent avec toutes les parties concernées», préside encore les négociations pour la mise en œuvre de l’accord, et en dépit de toutes les difficultés actuelles «nous sommes déterminés à poursuivre cette action».

Interrogé sur la réforme de la Ligue arabe, il a affirmé que l’Algérie revendique toujours cette option et «souhaitons qu’il fasse l’objet d’un consensus pour protéger la sécurité nationale arabe», rappelant que «la réforme de la Ligue des Etats arabes «est un vieux dossier qui a été évoqué depuis fort longtemps, la dernière en date remonte à 2005 lors du sommet d’Alger, mais malheureusement il n’y a pas eu de consensus sur cette question».

Il a souligné les différences de visions qui existent entre les membres de la Ligue arabe à propos du dossier libyen. Il a aussi souligné «l’absence de consensus, la Ligue arabe reste les bras croisés et ne saura s’acquitter du rôle escompté». Quant au sommet arabe que devait abriter l’Algérie, reporté pour cause de la pandémie Covid-19,

M. Boukadoum a confié que «nous sommes toujours prédisposés à organiser le sommet arabe et nous étudierons la possibilité de le tenir en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique».

Dans un autre cadre, le MAE a souligné la position de l’Algérie à propos de la Syrie qui doit retrouver sa place au sein de la Ligue arabe. «La place de la Syrie réside au sein de la famille arabe et la position de l’Algérie à ce sujet est claire», ajoutant «nous tenons au retour de tous les pays arabes, sachant que la politique de l’Algérie reconnait les Etats», et les Gouvernements relèvent de la volonté des peuples qui les élisent.

Enfin, pour ce qui est de la coopération algéro-russe, M. Boukadoum a mis en avant «la nécessité de la renforcer dans tous les domaines et avec l’ensemble des partenaires», soutenant que l’Algérie est ouverte sur tous ceux qui souhaiteraient établir un partenariat respectueux et un échange bilatéral fructueux, comme le traduisent, à titre d’exemple, nos relations avec la Russie et la Chine.

Samir Hamiche