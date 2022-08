<span style='text-decoration: underline;'>Intoxications alimentaires</span>:<br><span style='color:red;'>Les mises en garde de l’Institut Pasteur d’Algérie</span>

Les intoxications alimentaires, très fréquentes en été par rapport aux autres périodes de l’année, peuvent constituer un vrai danger pour la santé des citoyens.

Ce phénomène fréquent beaucoup plus durant la saison estivale peut engendrer des hospitalisations, voire des décès, en ce qui concerne notamment les catégories vulnérables de personnes. Des cas d’intoxication alimentaire, suivis d’hospitalisations, sont signalés chaque mois aux quatre coins du pays. Dans le cadre de ses campagnes de prévention, l’Institut Pasteur d’Algérie a publié, hier, un communiqué sur sa page Facebook pour alerter sur les risques qui peuvent être causés par les intoxications alimentaires sur la santé des personnes.

Mettant en garde contre ce phénomène, l’Institut Pasteur a souligné, d’emblée, que la saison estivale est une période propice pour les intoxications alimentaires qui peuvent être très dangereuses pour certaines catégories de personnes. «La saison estivale est une période durant laquelle de nombreux cas d’intoxications alimentaires, individuels ou collectifs, sont enregistrés et qui peuvent être graves chez certaines personnes», a souligné l’Institut. Le même organise a indiqué qu’«une infection d’origine alimentaire est un trouble digestif aigu qui survient dans les heures qui suivent la consommation d’aliments contaminés par des agents pathogènes (Bactéries, Virus ou Parasites)».

Dans le même contexte, l’Institut Pasteur a détaillé les différents agents pathogènes à l’origine des intoxications, tout en soulignant les différents symptômes des intoxications alimentaires. Il peut s’agir de «toxi-infections alimentaires : le micro-organisme responsable se multiplie à l’intérieur de l’organisme humain et il est la principale source des symptômes. Les plus fréquents sont : Salmonella, Campylobacter, Listeria, virus Norwalk, Trichenella», peut-on lire dans le communiqué.

La même source a expliqué aussi que les intoxications alimentaires peuvent être causées par «une toxine chimique ou naturelle (souvent produite par la bactérie présente dans l’aliment) cause les symptômes ou la maladie. Les plus fréquents sont : Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157, Clostridium perfringens et Clostridium botulinum». L’Institut Pasteur a indiqué que des informations supplémentaires et des conseils seront rendus publics prochainement.

Il convient de rappeler, enfin, que l’organisme public avait sensibilisé au début du mois en cours sur l’hygiène et les bienfaits du lavage des mains. «Une hygiène des mains régulière est très importante pour préserver notre santé car nous pouvons transporter des millions de microbes, des germes et des virus sur nos mains. Quelques-uns sont inoffensifs, mais d’autres peuvent être dangereux», avait indiqué l’Institut dans un communiqué. L’organisme a précisé que les études internationales rapportent qu’une amélioration de 30 % dans l’observance de l’hygiène des mains, réduit de 41 % la prévalence des infections. «Se laver les mains est un geste simple, efficace et peu coûteux, qui est la meilleure façon de prévenir et réduire la propagation des infections, par transmission de ces germes et virus, en touchant une autre personne ou après contact avec des objets ou des surface contaminés avant de se toucher le visage (bouche, yeux et nez), comme c’est le cas avec le virus SARS-CoV 2 de la Covid-19», a conclu l’Institut.

Mohand.S