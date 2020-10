<span style='text-decoration: underline;'>Après le relâchement constaté dans le respect des mesures barrières</span>:<br><span style='color:red;'>Les mises en garde se multiplient</span>

La sonnette d’alarme est tirée. La crise sanitaire, pour paraphraser le directeur de l’Institut pasteur Fawzi Derrar, est «inquiétante». Le relâchement est perceptible un peu partout, dans les bus, les cafés, les rues et autres lieux publics. Les mesures de prévention sont dans la majeure partie des cas bafouées. Personne ne peut occulter cette évidence grandement vérifiable de visu.

Face au rebond de la pandémie du coronavirus au plan international et à l’augmentation des cas en Algérie, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, rappelant les règles à tenir, a appelé au «sens des responsabilités pour protéger la société, suite, a-t-il indiqué «au «relâchement dans l’observation des mesures préventives contre le nouveau coronavirus». «Je constate avec regret un certain relâchement dans l’observation des mesures préventives contre la Covid-19 dont la distanciation sociale, le port obligatoire du masque et l’utilisation des gels hydro-alcooliques », a tweeté Djerad, rappelant que «le monde vit aujourd’hui une vague dangereuse et nous devons faire preuve de sens des responsabilités». Pour le premier ministre, le temps est venu pour le renforcement des mesures de sécurité et de faire preuve d’une grande vigilance. D’autant plus que la situation ne permet aucunement un quelconque relâchement. «Il est de notre devoir de penser à protéger notre société, particulièrement les médecins qui résistent depuis des mois face à cette pandémie, de penser à nos enfants qui ont rejoint les bancs de l’école et aux fidèles qui s’apprêtent à se rendre à la prière du vendredi », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre lance un appel à l’adresse des citoyens les incitant à faire preuve de rigueur et responsabilité en poursuivant la mise en œuvre des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. Le Premier ministre a lancé cet appel par le biais duquel il a tiré la sonnette d’alarme après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire national, rappelant que «la pandémie connait un inquiétant rebond au plan international et une tendance vers l’aggravation de la situation épidémiologique». La même source fait état des «pays des cinq continents affairés à «renforcer les actions préventives et de durcir les mesures de restriction sur la mobilité des personnes et les activités susceptibles d’aggraver les risques de contagion». «La situation dans notre pays, et après sa maîtrise et l’enregistrement de résultats forts encourageants, montre aujourd’hui des signes perceptibles de relâchement, lesquels suscitent la crainte d’une résurgence de cas de clusters et doivent inciter, non seulement à la prudence, mais surtout à une plus forte mobilisation et un engagement de tous pour freiner la propagation du coronavirus», a ajouté le Premier ministre, relevant qu’«en cette période particulière, marquée par une reprise contrôlée et progressive de l’activité économique et une rentrée scolaire et universitaire et la reprise de la prière du vendredi dans nos mosquées, tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un degré de vigilance maximum et préserver tous les réflexes de prévention et de protection qui ont permis, jusque là, de nous prémunir d’une situation qui complique toute prise en charge sanitaire». Le document diffusé par les services du Premier ministre fait état de l’appel de Djerad exhortant «les citoyens et citoyennes à redoubler de vigilance et à demeurer solidaires et déterminés à poursuivre résolument la lutte contre le coronavirus », expliquant que «la responsabilité individuelle et collective doit continuer à nous animer pour prémunir la vie des personnes malades et/ou vulnérables et de nos concitoyens et pour partager la charge que supportent notre valeureux corps médical et paramédical en particulier ainsi que les autres corps mobilisés pour faire face à cette épidémie».

Sept clusters identifiés

De son côté, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Pr Fawzi Derrar, abondant dans le même sens, a appelé «à une prise de conscience généralisée, à la vigilance et au développement de certains concepts de prévention de plus en plus précieux pour l’avenir». «Ce virus coûte la vie à des centaines de personnes», a-t-il mis en garde appelant «au sérieux en ne négligeant pas les mesures barrières, la distanciation sociale et le port du masques». Le directeur de l’Institut Pasteur a souligné que «la présente hausse des cas d’infections était prévisible vu la rentrée sociale, en sus de la baisse de la température». «On ne peut rien écarter», estime le directeur de l’Institut Pasteur. Ce dernier préconise de «prendre la décision juste» pour atténuer plus une recrudescence des contaminations et pour éviter «une 2ème vague» de l’épidémie». Le Pr Derrar annonce, par ailleurs, «la prochaine» publication par l’IPA d’une étude épidémiologique ayant identifié sept clusters principaux de circulation du virus». Il s’agit entre autres d’Alger, Blida, El-Tarf, Ouargla et d’Ain-Temouchent. «L’enquête en question a révélé que les principaux foyers sont «familiaux ». Le Pr Derrar a considéré qu’il s’agit de «rassemblements non indispensables », déplorant l’organisation «de mariages non réglementaires» dans certains endroits».

«Les indicateurs de cette enquête nous ont permis de connaître l’ampleur de l’épidémie que le pays a connue en avril et mai derniers, et de prendre nos précautions sur les cas pouvant survenir à l’avenir ».

Yacine Redjami