<span style='text-decoration: underline;'>Avec 85 blessés depuis le début de l’année</span>:<br><span style='color:red;'>Les motos de plus en plus dangereuses à Sidi Bel Abbés</span>

Selon un bilan récemment établi par la direction de la protection civile, le nombre des accidents et victimes sur les routes a chuté pendant ce premier semestre par rapport à l’an passé.

La principale cause est probablement le confinement qui a du réduire la circulation sur les routes. Ainsi, on a enregistré pour les cinq premiers mois de 2020, 336 accidents de circulation qui ont causé 409 blessés secourus (293 hommes, 73 femmes et 43 enfants), ajoutés aux 11 décès dont huit hommes et trois enfants. Pour la même période de l’année précédente, on enregistre 398 accidents qui ont engendré 463 blessés dont 313 hommes, 103 femmes et 47 enfants, ainsi que 21 morts enregistrés (18 hommes, 1 femme et 2 enfants). Parallèlement, le nombre des accidents des deux roues ne cesse d’augmenter pour ainsi enregistrer en 2020, 55 accidents qui ont fait 58 blessés et un mort, contre les 88 accidents dans les cinq premiers mois de 2019 qui ont fait 92 blessés et 2 morts.

M.Bekkar