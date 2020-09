<span style='text-decoration: underline;'>Association</span>:<br><span style='color:red;'>«Les Nomades Algériens» webinaire sur les opportunités du tourisme à l’ère du Covid-19</span>

L’association «Les Nomades Algériens» organisera le 22 septembre en cours, un webinaire (séminaire via internet) intitulé «Covid-19: une opportunité pour le tourisme domestique», a indiqué l’association dans un communiqué.

Les inscriptions à cet événement sont ouvertes et la rencontre sera organisée sous forme de table ronde en ligne, où les inscrits peuvent interagir avec les intervenants et les participants, a-t-on expliqué. Cette rencontre, la quatrième d’une série intitulée «Tourisme domestique en Algérie à l’ère du Covid-19», pose des questions sur l’avenir et les opportunités du tourisme domestique, a-t-on souligné, rappelant que trois autres thématiques ont été abordées dans ce cadre, à savoir «Etat des lieux du tourisme en Algérie de manière générale puis durant la crise sanitaire», «Allier tourisme et Covid-19» et «Tourisme en Algérie: pourquoi investir ?».

«La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a engendré l’arrêt d’activités de plusieurs secteurs causant un grand malaise économique à travers le monde, notamment pour toute activité touristique tant sur le plan national qu’international», a-t-on noté. «Ainsi, il est important d’apprécier les conséquences mais aussi les opportunités que présente cette crise sanitaire à l’avenir du tourisme en Algérie», a-t-on ajouté, soulignant que tourisme domestique, également appelé tourisme intérieur, implique les voyages des citoyens dans leurs propre pays.