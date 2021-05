Les nombreux dossiers en instance depuis des lustres

Selon des sources proches de l’APC d’Oran on a appris il y a une semaine que les services municipaux s’apprêtent à lancer un avis d’adjudication pour la concession, en location périodique, d’une vingtaine de parkings de stationnement recensés sur le territoire de la commune.

Il a été précisé qu’une commission technique est chargée notamment de « récupérer tous les sites de stationnement gérés illicitement» et de finaliser le recensement au niveau des secteurs urbains. Un rapport détaillé sur cette opération devrait être présenté à l’exécutif communal en vue de mettre en œuvre l’adjudication qui concernera dans un premier temps les grands parkings de stationnement puis les petits parkings à l’intérieur des quartiers et cités d’habitat, ou mitoyens aux grands commerces et organismes accueillant du public. On sait que cette initiative de recensement des parkings en vue de leur location a été déjà évoquée il a plus d’un an par le maire d’Oran, très attaché à la récupération du patrimoine municipal générateur de ressources bien utiles à l’équilibre budgétaire tant espéré. Selon certains élus de l’APC d’Oran, il existerait près de 150 sites de stationnement exploités anarchiquement et illicitement par des individus qui ne versent aucune contrepartie à la commune. Dans ce cadre, les élus communaux avaient suggéré d’impliquer les habitants mitoyens aux différentes aires de stationnement dans quelques opérations d’aménagement permettant de transformer ces espaces en parkings légaux relevant officiellement du patrimoine communal. Pourquoi pas diront certains, persuadés que ces espaces de stationnement exploités anarchiquement peuvent être placés sous l’égide de la mairie et mis en location afin d’engranger de grosses sommes d’argent permettant d’atténuer l’énorme déficit financier qui pénalise l’APC oranaise depuis des décennies. Il est évidemment permis de rêver, ironisent les mauvaises langues locales qui pointent du doigt un système global de gestion de gestion des affaires totalement obsolète et incapable de maîtriser avec rigueur et efficacité tous les nombreux et importants dossiers, en instance depuis des lustres.

Par S.Benali