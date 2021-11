<span style='text-decoration: underline;'>Salons «ELOGIA» et «Home Design» prévus à la fin novembre</span>:<br><span style='color:red;'>Les nouveautés en matière d’habitat exposées au CCO</span>

Le Centre de Conventions d’Oran, Mohamed Ben Ahmed, accueillera la huitième édition du salon de l’immobilier, logements et maisons modernes (ELOGIA) et du salon international du meuble design, cuisine et équipements de maisons modernes (Home design), du 23 au 27 novembre 2021, avons nous appris hier des organisateurs.

Organisés par l’agence de communication UP CONCEPT&DESIGN, ces deux manifestations jumelées et complémentaires tant attendues par le public regrouperont 80 exposants qui présenteront les nouveautés en matière d’habitat et de décoration maison, sachant que la pandémie a contraint les promoteurs immobiliers d’exposer leurs programmes de réalisation de logements ces deux dernières années.

L’ensemble des acteurs de la filière (promoteurs, fournisseurs et établissements bancaires) seront réunis au salon « E-LOGIA » qui se veut être l’événement phare du secteur, surtout qu’un vaste programme de réalisation de logements est en cours de réalisation à Oran et dans d’autres wilaya du pays.

Le salon sera aussi l’occasion d’échanger avec les professionnels qui reste une étape incontournable pour acquérir un logement neuf, dont la qualité de l’habitat est plus que jamais exigée par l’acquéreur qui aspire à améliorer son cadre de vie. Des offres compétitives devront faire le bonheur des demandeurs de logements neufs, affirme l’organisateur du salon. Quant à «Home and Design», il réunira les amateurs de la décoration et les acteurs activant dans l’ameublement et l’hôtellerie. Ces derniers présenteront leur savoir-faire et les dernières tendances pour la rénovation et la décoration d’intérieur, ainsi que l’aménagement des jardins et des piscines.En effet, une large gamme de l’ameublement et de linge de maison sera exposée (tissus de décoration, revêtements de sols et de murs, peintures décoratives, linge de lit, de bain et de table, articles de literie et meubles d’appoint), précise-t-on encore.

H.B