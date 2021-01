<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Les nouveaux joueurs seront qualifiés cette semaine</span>

«L’affaire» des 13 nouveaux joueurs de l’USM Bel-Abbès qui n’ont toujours pas bénéficié de leurs licences devrait connaître son dénouement «au courant de cette semaine», a indiqué le manager général de ce club de Ligue 1 de football.

Sofiane Bengorine, qui s’exprimait devant la presse à l’issue de la première victoire en championnat de son équipe qui a battu samedi à domicile le NC Magra (1-0), a affirmé que le dossier des licences des recrues «sera réglé cette semaine». Il a précisé que la direction du club a bénéficié d’un chèque de 50 millions de dinars émanant du sponsor majeur du club (Naftal) devant servir à régulariser d’anciens joueurs ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Un procédé ayant causé la non-qualification des nouvelles recrues au sein de l’équipe. Le même responsable a, en outre, estimé que son équipe aurait pu se servir de ses nouveaux éléments lors des précédents matchs déjà «si le conseil d’administration, en possession du chèque en question, avait engagé à temps les démarches d’usage pour lever l’interdiction de recrutement sur le club», a-t-il dit.

Contre le NC Magra, la formation de la «Mekerra» a évolué pour son septième match de suite avec un effectif composé essentiellement de joueurs de l’équipe de la réserve. Elle est aussi sans entraîneur en chef, puisque Lyamine Bougherara avait jeté l’éponge dès la première journée à cause de la non-qualification des nouvelles recrues, rappelle-t-on. «Je suis persuadé que si nous avions joué avec tout notre effectif, nous aurions réussi un meilleur parcours, car en dépit de tous les problèmes qu’on a vécus lors de l’intersaison, notamment sur le plan financier, nous avons réalisé un très bon recrutement», a encore dit Bengorine, ancien latéral gauche de l’USMBA qui a également évolué au MC Oran, à l’ASM Oran et à la JS Kabylie. En glanant les trois points de la victoire, les gars de Sidi Bel-Abbès ont quitté le fond du classement et se sont hissés à la 17e place.

Ils rendront visite à l’US Biskra lors de la prochaine journée.

Par ailleurs, le président du club sportif amateur (CSA) de l’USMBA, Abbes Morsli, qui occupe également les fonctions de directeur général de la société sportive par actions (SSPA) du club, va briguer un nouveau mandat à la tête du CSA. Il est le seul candidat à s’être engagé dans cette course, selon la commission de recueil des candidatures.