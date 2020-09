<span style='text-decoration: underline;'>A.A.D.L pole Ahmed Zabana Messerghine</span>:<br><span style='color:red;'>Les nouveaux locataires dans l’expectative</span>

Le site de l’A.A.D.L Ahmed Zabana accueille des milliers de nouveaux habitants et une grande activité règne dans la cité due au déménagement d’urgence de ces propriétaires des logements qui ont souffert le calvaire pour pouvoir enfin investir leur nouveau domicile. Mais leurs problèmes ne sont pas encore finis.

En effet, le problème de l’électricité dans certains bâtiments persiste tout comme le gaz. Le problème d’eau avec ses coupures sont récurrents. Plusieurs habitants ont découvert des malfaçons dans les salles de bain avec des défauts sur les portes et fenêtres. Une entreprises a été engagée pour la maintenance et est dépassée par les réclamations. Ainsi, l’A.A.D.L semble être dépendante de plusieurs entreprises, de la Sonelgaz et de la S.E.O.R qui accusent beaucoup de retard et les habitants se heurtent aux problèmes de la scolarisation de leur enfants, au manque de commerces , de postes de sécurité, au manque de réseau d’Internet, de dispensaires…. Alors que les deux entreprises turques ont terminé les logements, les sociétés algériennes ont à peine commencé et malgré les avertissements des walis et des ministres qui sont venus visiter les chantiers, ces dites entreprises n’ont pas réagi rapidement pour rattraper le retard, sachant que la plupart de ces occupants de logements A.A.D.L avaient des problèmes de logements. Ainsi, les nouveaux habitants rencontrent des difficultés pour mener une vie normale. Un comité a été crée par les habitants pour essayer de résoudre les problèmes rencontrés afin d’améliorer leur vie au quotidien.

Adda.B