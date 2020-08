<span style='text-decoration: underline;'>Son président annonce la finalisation de quatre rapports pour le gouvernement </span>:<br><span style='color:red;'>Les nouvelles ambitions du Cnes</span>

L’ambition du Cnes parait sans limite et son président donne l’impression de savoir où il va. Lors de son intervention à la radio, M.Tir a, en effet, cité plusieurs exemples de pays qui ont réussi et d’autres qui ont échoué. Preuve que l’homme et l’institution qu’il dirige n’avancent pas à l’aveugle.

Réanimé par le président de la République après près de deux décennies de léthargie, en nommant Rédha Tir à sa tête, le Conseil national économique et social a été débordant d’activité. Même si le dynamisme du Cnes n’a pas fait l’objet de médiatisation, il a eu une rentabilité certaine. Et pour cause, Rédha Tir qui s’est exprimé, hier, à la chaîne 3 de la radio nationale, a fait d’importantes annonces concernant le programme de transformation et de redémarrage de l’économie. Missionné par le gouvernement pour élaborer ledit programme, tout en diagnostiquant le mal qui ronge l’économie du pays, Le Cnes, a révélé, M.Tir, avoir élaboré pas moins de 4 rapports. Plus de 250 cadres ministériels et des sommités de haut niveau, ont planché sur les failles du système économique. Le résultat de la réflexion et du travail des cadres de l’Etat seront incessamment remis au gouvernement, a affirmé M.Tir.

Détaillant son propos, le président du Cnes, a indiqué que l’un des rapports concernait le Doing Business. Un constat précis a été établi et tous les blocages dont souffre l’investissement ont été réglés. Les 3 autres rapports ont traité du système national des statistiques, du système coopératif et de promotion du secteur de l’agriculture et à la transition énergétique sur le plan comportemental.

Ainsi, il est convenu de souligner que l’audit de l’économie national a bel et bien été effectué, loin des polémiques d’experts. De fait, et le président du Cnes le souligne, un état des lieux a été dressé sur les carences et les blocages. «Nous avons à disposition les recommandations pour entamer un nouveau départ, mais pour cela, il faudrait qu’on dépénalise l’acte de gestion». M. Tir qui appuie sur cette conditionnalité, juge que les managers confrontés à une situation critique, «ne peuvent, par peur, prendre de décision de passer des contrats, d’investir ou de recruter». La dépénalisation est donc un acte prioritaire. Le président de la République a ouvert la voie en affirmant que les dénonciations anonymes n’ont désormais plus cours en Algérie.

Selon l’invité de la radio, si l’Algérie est arrivée à une situation aussi difficile, marquée par une incertitude au plan macroéconomique, constituant un réel danger pour elle, c’est parce que, explique-t-il, «elle n’a jamais fonctionné sur la base de données». Pour lui, il y a nécessité de revoir tous les textes « toxiques », conçus sur mesures au bénéfice d’une catégorie de « personnes ». Lors de son intervention, le professeur Tir fait part de l’élaboration en cours d’un modèle d’équilibre macroéconomique d’économie destiné à équilibrer et optimiser les ressources, ainsi qu’un système novateur de simulation économique et écologique, organisant une consommation « modérée » des ressources naturelles nationales.

L’ambition du Cnes parait sans limite et son président donne l’impression de savoir où il va. Lors de son intervention à la radio M.Tir a, en effet, cité plusieurs exemples de pays qui ont réussi et d’autres qui ont échoué. Preuve que l’homme et l’institution qu’il dirige n’avancent pas à l’aveugle et comptent donner au pays les instruments modernes à même de parvenir à l’émergence en usant de méthodes managériales à la pointe de la technologie.

Nadera Belkacemi