<span style='text-decoration: underline;'>Code de l’investissement et des textes pour le foncier industriel</span>:<br><span style='color:red;'>Les nouvelles armes de l’industrie nationale</span>

Un nouveau code des investissements est en préparation et pourra être rendu public, dans le courant du mois d’octobre prochain. Le document législatif qui viendra effacer, celui concocté sous le gouvernement Sellal, indiquera le nouveau cadre, inspiré par les orientations présidentielles et constituera, espère le ministre de l’Industrie, la rampe de lancement de l’industrie nationale à qui il a toujours reproché l’insuffisance d’intégration et la négligence de la sous-traitance. Ainsi, Ferhat Ait Ali Braham entend prioritairement faciliter et encourager les investissements autour de ces deux aspects centraux de toute politique industrielle. Il a fermement l’intention de ne pas faire de différence entre les secteurs public et privé. C’est ce qu’il a révélé, lors de la rencontre gouvernement-walis.

Le nouveau Code de l’investissement, dont l’élaboration tire à sa fin, sera présenté en Conseil des ministres à la prochaine rentrée sociale, a indiqué le ministre dans son intervention. Reprochant à l’actuel document censé promouvoir les investissements une insuffisance dans les incitations en direction des producteurs nationaux, le ministre de l’Industrie a plaidé fortement en faveur de l’unification des deux systèmes législatifs régissant l’activité dans les deux secteurs public et privé. C’est, en outre l’aspect central du nouveau document législatif devant promouvoir les investissements dans l’industrie. Il n’y aura donc plus de préférence ou de soutien exclusif au secteur public marchant. Pour Ferhat Ait Ali, «le secteur privé dispose d’une liberté de gestion mais pas de soutien financier tandis que le secteur public bénéficie de l’appui des pouvoirs publics mais la flexibilité et la liberté de gestion interne lui font défaut». Ce constat justifie donc, l’unification dans l’approche de l’industrie nationale. Ceci conduira à des «réformes qui réduisent cette différenciation et la formulation d’un nouveau régime commun s’appuyant aux principes du Code de commerce», a indiqué le ministre. Quant au talon d’Achilles de l’industrie nationale, à savoir la gestion du foncier industriel, M. Ait Ali Braham a annoncé l’adoption prochaine d’un nouveau décret fixant les missions et les attributions de l’Office national du foncier industriel. Il n’en dira pas plus, mais précisera tout de même que d’autres textes portant sur le suivi et la gestion du foncier industriel seront également promulgués.

Toute cette batterie de textes, qui devraient voir le jour dans la foulée de la rentrée sociale ambitionne de «mettre en place un nouveau système juridique qui favorise la consécration d’une gouvernance moderne et rationnelle», a affirmé le ministre, qui ne manque pas d’accuser la « Issaba » d’avoir particulièrement ciblé l’industrie nationale, «tant au niveau législatif qu’organisationnel ou de gestion interne, pour des projets fictifs au détriment de projets concrets», a-t-il insisté.

Nadera Belkacemi