<span style='text-decoration: underline;'>Importation de viandes rouges congelées</span>:<br><span style='color:red;'>Les opérateurs n’ont pas encore reçu le feu vert des autorités</span>

Les autorités ont décidé d’autoriser, à titre exceptionnel, l’importation des quantités de viande rouge congelée pour garantir la disponibilité de ce produit durant le mois sacré du Ramadhan. Les opérateurs concernés par l’importation affirment ne pas encore reçu de feu vert leur permettant d’entamer l’opération.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne II de la Radio nationale, le président de la Fédération nationale des importateurs de viandes rouges, Sofiane Bahbou, a déclaré que «jusqu’à maintenant on n’a pas encore reçu le feu vert des deux ministères concernés, à savoir de l’Agriculture et du Commerce».

Le feu vert n’a pas été donné à ces opérateurs, alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement a autorisé, à titre exceptionnel, l’importation des viandes congelées durant le mois sacré du Ramadhan, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue le dimanche 21 mars dernier. M. Bahbou a expliqué qu’au lendemain de l’instruction du chef de l’État, la Fédération n’a pas été contactée par les ministères de l’Agriculture et du Commerce pour expliquer les mesures nécessaires afin d’entamer l’importation.

Il a indiqué que la reprise des importations de la viande rouge nécessite deux autorisations que les deux tutelles, à savoir la dérogation sanitaire ; il s’agit d’un certificat qui autorise de récupérer les quantités importées au niveau du port», a-t-il déclaré. Il a affirmé que le deuxième certificat exigé, appelé le certificat du respect, est bloqué depuis pratiquement 4 mois. «Si vous ne disposez pas des deux certificats, vous ne pourrez pas ouvrir la lettre de crédit», a-t-il dit.

M. Bahbou a affirmé que «l’importation de viandes rouges a été suspendue et le président de la République a pris la décision de sa reprise et je ne comprends le retard enregistré au niveau des deux ministères», s’est-t-il interrogé. «Au jour d’aujourd’hui, nous ne disposons pas d’informations sur cette question», a-t-il ajouté, précisant que le ministère de l’Agriculture n’a pas contacté les opérateurs pour lancer l’importation.

Interrogé par ailleurs sur le motif de la hausse des prix de la viande rouge en Algérie, l’invité de la chaîne II a indiqué que cela est dû au fait que la production nationale ne répond pas à la demande. Il a considéré que la suspension de l’importation est une «erreur, car la production nationale est insuffisante», a-t-il affirmé, précisant que «la production nationale ne couvre que 30% des besoins du marché national ».

Il convient de rappeler dans ce sillage que, depuis le 4ème trimestre de l’année passée, les autorités ont gelé l’importation de la viande rouge. Cette décision vise à réduire la facture d’importation encourager la production nationale. Outre la viande congelée, le marché national sera alimenté en viande rouge fraîche à l’occasion du mois sacré. C’est ce qu’a annoncé le 21 mars dernier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le directeur général de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kherroubi.

Il avait annoncé que plus de 20 000 taurillons seront importés pour couvrir les besoins de la consommation nationale. «Des autorisations ont été délivrées par le ministère de l’Agriculture dans le cadre des autorisations sanitaires pour l’importation d’un peu plus de 20 000 taurillons, entre taurillons d’engraissement et d’embouche, pour approvisionner le marché national en viande rouge», avait-il annoncé.

Samir Hamiche