<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les opérations de désinfection des rues et des lieux publics se poursuivent</span>

Dans le cadre du vaste du programme spécial des activités de nettoyage et de désinfection des rues et des lieux publics qui relèvent de la wilaya d’Oran pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, le mouvement associatif s’implique sur le terrain surtout durant cette période de crise sanitaire qui sévit.

A cet effet, lesdits services en coordination avec les services concernés de l’ensemble des communes ont entamé plusieurs opérations de désinfection en usant de matériels et de produits adéquats pour arriver aux objectifs voulus et assurer des conditions d’hygiène selon les normes règlementaires exigées pour, notamment, permettre aux citoyens de vivre dans un cadre de vie agréable et de les protéger particulièrement de ladite épidémie qui a plongé le pays dans des conditions assez pénibles et qui se répercutent sur différents volets économique social et sanitaire.

Dans le même cadre, les services concernés de l’ensemble des communes de la wilaya mettent les bouchées double pour notamment appliquer les instructions du premier responsable de la wilaya à la lettre concernant ledit programme en l’appliquant pour combattre ledit virus et essayer d’éradiquer les foyers de contamination en respectant fermement les consignes sanitaires préventives, surtout dans les lieux publics qui sont très fréquentés par les citoyens pour notamment, une protection extrême pour sortir le plutôt possible de la conjoncture actuelle et reprendre le cours de la vie.

Bekhaouda Samira