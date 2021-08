<span style='text-decoration: underline;'>POUR ENCOURAGER LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les opérations de sensibilisation se poursuivent</span>

Dans le cadre des activités de sensibilisation et de prévention des citoyens pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19, les services de l’association « El Nour », multiplient t leurs sorties dans les quartiers de la wilaya pour informer les citoyens sur l’importance de se faire vacciner.

Ils lancent, ainsi, des appels par le biais de mégaphone pour bien faire passer le message concernant cette épidémie et ses dangereuses conséquences surtout avec l’apparition de nouveaux variants .

Ces services rappellent également à la population de respecter l’ensemble des gestes barrières pour essayer de sortir de cette crise sanitaire qui sévit et pour notamment se ressaisir et faire preuve de plus de vigilance en évitant les regroupements ,les fêtes familiales surtout que durant la saison estivale avec les grandes vacances scolaires les familles avec leurs enfants profitent de l’occasion et du beau temps pour se rendre chez leurs proches en séjour et c’est les grandes retrouvailles avec de «méga » f’tour collectif en se laissant aller dans une ambiance familiale agréable festive mais en négligeant le protocole préventif, et cela peut se répercuter négativement sur la santé durant cette période critique où se retrouver en groupe peut être contagieux et assez nocif .

Dans le même cadre, il a été signalé que ces services ont également organisé plusieurs opérations de vaccination contre la covid19 en coordination avec ceux de la santé.

B. Samira