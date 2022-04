<span style='text-decoration: underline;'>MOIS DE RAMADHAN</span>:<br><span style='color:red;'>Les opérations de solidarité se poursuivent à Oran</span>

Le vaste programme des différentes activités de solidarité lancé, durant ce mois de Ramadhan au niveau des différents points à travers les communes de la wilaya, par les associations et les bienfaiteurs se poursuit.

A cet effet, les adhérents de l’association des « Oulamas Mouslimines » à l’instar de l’agenda religieux, s’impliquent encore plus durant ce mois et déploient tout les efforts pour participer à ces diverses actions humanitaires pour aider les personnes qui relèvent de la couche sociale défavorisée. Ces services ont ouvert durant ce mois de jeûne quelque quatre restaurants d’El Rahma où ils accueillent les sans abris, les voyageurs à l’heure de la rupture du jeûne et leur servent au quotidien à table un ftour complet. Ils distribuent en effet parfois jusqu’à 200 repas par jour sur place et à emporter depuis le début de ce mois. D’un autre coté pour les familles nécessiteuses qui préfèrent aussi manger chez elles, elles ont le choix, elles viennent pour prendre des repas. Des couffins constitués de produits alimentaires de base sont également donnés aux familles qui ont grand besoin de cet acte charitable pour passer ce Ramadhan sans de trop grosses dépenses. Par ailleurs, et pour permettre aux enfants pauvres et aux orphelins de passer un bon Aïd comme les autres chérubins de leur âge et pour faire rentrer la joie dans les foyers, des vêtements neufs leurs sont offerts à l’occasion de cette fête religieuse.

Bekhaouda Samira