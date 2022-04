<span style='text-decoration: underline;'>Plusieures actions caritatives lancées</span>:<br><span style='color:red;'>Les Oranais très solidaires durant ce mois de piété</span>

Comme c’est le cas durant chaque mois de Ramadhan, les Oranais ont brillé par leur fraternité et solidarité depuis le début du mois béni.

Plusieurs actions caritatives sont menées quotidiennement, notamment la distribution des repas et des couffins aux démunis et aux familles nécessiteuses. Une belle image que dessinent des jeunes bénévoles oranais dans plusieurs quartiers de la ville grâce aux aides des bienfaiteurs. Dans la deuxième ville du pays, depuis le début du mois, il y a une véritable concurrence pour faire du bien. Les associations s’activent à distribuer le maximum de repas. L’Association d’aide aux enfants cancéreux à Oran multiplie ses actions caritatives dans le cadre de son programme annuel.

Elle offre des repas au profit des enfants cancéreux de l’hôpital Emir Abdelkader et leurs accompagnateurs. Il s’agit d’une tradition ancrée depuis des années grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles et bienfaiteurs afin d’offrir aux enfants la possibilité d’avoir une ambiance du Ramadhan même s’ils sont loin de leurs proches, puisqu’ils viennent de plusieurs wilayas du pays. comme l’a expliqué Mohamed Bensekrane, le président de cette association. Il est à noter que le repas est offert quotidiennement à près de 70 personnes ainsi que des repas pour les familles résidant dans le centre d’accueil de l’association.

Il s’agit de repas complets. Ils sont composés et préparés grâce aux bienfaiteurs et les contributions de l’association avec un plat principal composé de viande et un deuxième plat qui représente des préparations traditionnelles en passant par le lait, la salade, les fruits et les desserts ce qui permet d’améliorer les conditions d’accueil de ces enfants et leur accompagnateurs durant ce mois béni. Dans le même cadre les scouts musulmans à Oran ont ouvert 5 restaurants Errahma dans le cadre de leurs actions de solidarité comme l’a affirmé le secrétaire général des scouts musulmans à Oran Omar Gasmi.

Il s’agit de restaurants ouverts notamment au centre ville et à Belgaid ainsi qu’à Oued Tlelat. Notons que les restaurants de charité à Oran accueillent également les subsahariens, les voyageurs ainsi que des familles qui ne peuvent pas assurer le ftour chez elles .

Au niveau du restaurant de charité du groupe bénévole «Ihsane» à Millenium à l’est d’Oran , les préparatifs commencent après la prière d’El Asr. Au fil des heures, de nombreux jeunes s’activent pour accueillir, comme chaque jour depuis le début du Ramadhan, plus de 400 personnes, parmi eux des sans-abris, des démunis, des travailleurs des chantiers de bâtiment, étudiants, migrants de différentes nationalités africaines et arabes.

En plus de cela, un quota de repas est préparé et acheminé par les bénévoles vers les catégories nécessiteuses qui ne peuvent pas faire le déplacement. Les tables sont posées, le repas préparé et à l’approche d’El Maghreb, le repas est servi dans une ambiance de convivialité et de fraternité exceptionnelle.

Par ailleurs, les mosquées assurent également la distribution des repas, comme il faut aussi parler de cette contribution de bienfaisance que beaucoup connaissent et apprécient, dirigée par Hadja Yamina au centre ville. Ce lieu convivial et chaleureux existe depuis 15 années déjà aux arcades de la rue Benmhidi ex-rue d’Arzew.. Il reste à noter que la réussite de ces actions repose sur les contributions des bienfaiteurs qui ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux démunis durant ce mois béni.

Fethi Mohamed