<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les P/APC en formation</span>

Dans le cadre des orientations du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, les trente deux présidents des assemblées populaires communales que compte la wilaya de Mostaganem suivent depuis le début de cette semaine et jusqu’à la mi–juin, mais par alternance, une formation pour acquérir des connaissances en matière de gestion communale afin de mieux accomplir leur mission.

La gestion et l’organisation de l’APC, des ressources humaines, les marchés publics, les finances, l’état civil, la responsabilité sont autant de thèmes qui seront enseignés aux P/APC, par des cadres de l’administration locale et le procureur général. Pour les milieux avertis et pour les P/APC, cette formation est nécessaire pour la bonne conduite des affaires communales. Cependant, tous attendent l’amendement du code communal avec un apport de nouvelles prérogatives devant permettre aux P/APC d’entreprendre des actions en matière de développement local et d’un bon cadre de vie des citoyens. La confiance entre ces derniers et l’APC ne sera que renforcée ainsi.

Charef.N