Les «parkings à étages» : Un projet à ressusciter

Le dossier des parkings à étages, évoqué il y a plus d’une dizaine d’années avant la mise en service du Tramway, revient ces derniers temps au débat sur le développement et la croissance urbaine de la Cité. Ce projet de réalisation de parkings à étages permettant de désengorger la circulation routière au centre ville veut être relancé par les élus de l’APC, menés par le Maire d’Oran, un sincère et fervent militant pour le progrès et la modernité de la ville d’Oran. Selon une source proche du dossier au niveau de la wilaya, une commission multisectorielle aurait été mise en place pour le choix de terrain pouvant abriter ces structures au niveau de quatre grandes communes. Et, à priori, on ne peut tout d’abord que s’interroger sur les anciennes premières actions déjà entamées, en tout cas annoncées il y a quelques années à l’époque de gestion dirigée par un ancien Wali devenu Ministre de la Santé. On se souvient de ce grand document portant sur les projets devant être initiés dans le cadre du fameux «plan de modernisation de la ville d’Oran» et qui inscrivait entre autres plusieurs parkings à étages à implanter à différents lieux d’accès au tissu urbain central, à pied ou grâce au tramway. Ou même, disait-on à l’époque, grâce à de nouveaux modes de transport urbains écologiques et modernes tel le vélo ou le véhicule électrique en libre location… Il est bien permis de rêver. Mais ce qui demeure incompréhensible et paradoxal est le fait que beaucoup, parmi les acteurs gestionnaires, oublient ce qui a été dit et, éventuellement réalisé, dans le passé récent pour engager une proposition de projet utile pour le fonctionnement de la Cité. Des parkings à étages, une formule banale et bien connue dans la plupart des métropoles, semble hélas être pour Oran un énorme défi à relever, une prouesse technologique et architecturale dépassant les compétences et les capacités d’un système de gestion locale qui ne fonctionne encore qu’au rythme des inepties et des fausses improvisations. L’histoire de ce premier parking à étages réalisé au cœur même du quartier populaire commerçant de M’dina Jdida, illustre à lui seul le manque de vision et les erreurs de conception et de maturation d’un tel projet implanté on ne sait pourquoi en cet endroit aussi inapproprié et mal adapté aux conditions d’accès et de circulation… Comprenne qui pourra.

Par S.Benali