<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TÜRCK</span>:<br><span style='color:red;'>Les petits métiers laminés par la pandémie</span>

Déjà que la saison estivale passée a été éprouvante fi nancièrement à Aïn El Türck en raison de la pandémie qui sévit dans le pays, la saison hivernale risque de l’être encore plus pour les petits métiers, avec les mesures rigoureuses de prévention prises par les hautes autorités sanitaires.

Ces petits métiers, représentés par les serveurs de cafés, les ouvriers manuels, les manutentionnaires, les maçons et autres commis, subissent de plein fouet les retombées de cette crise sanitaire qui les prive d’un gagne-pain substantiel, arraché, au jour le jour, à la sueur du front et à la force des bras.

La réduction des heures d’ouverture et l’interdiction, somme toute logique, imposée à certaines catégories commerciales, ayant de ce fait, contraint les commerçants à diminuer de manière drastique, l’effectif de leurs employés, est un coup fatal pour des milliers de jeunes, généralement sans formation, se retrouvant ainsi, du jour au lendemain au chômage. Pour beaucoup de familles d’Ain El Türck, dont les principales ressources financières, quoiqu’éphémères, venaient de ces petits métiers, c’est la descente aux enfers et l’angoisse d’un avenir incertain. Même substantiels, les quelques revenus représentaient tout de même une bouée de sauvetage pour elles, confient-elles.

Les « placetias » d’Aïn El Türck comme on les surnomme communément, ces dizaines de jeunes célibataires ou de pères de familles, qui offrent habituellement leurs services de manutentionnaires pour des déménagements et de petits travaux de bricolages en tout genre, des hommes à tout faire en fait, souvent sollicités par la population locale pour de menues tâches nécessitant des bras assez vigoureux, rongent désormais leurs freins. Aisément identifiables à la place du centre ville d’Ain El Türck, qu’ils occupent en permanence, ils font en effet, triste mine, laminés qu’ils sont eux aussi, par la précarité. Il faut dire que la baisse des revenus des familles, prive ces manutentionnaires du jour, de la possibilité d’accomplir de menus travaux chez les particuliers.

Les gros employeurs, ou ceux censés l’être, que sont les complexes touristiques et hôteliers ainsi que les restaurants et autres établissements de loisirs, ne sont plus pourvoyeurs de postes d’emploi, en raison de la pandémie et des mesures préventives qui en découlent. Il faut reconnaitre que sans aides sociales ou de bienfaiteurs, nombre de ces familles, sont vouées à l’incertitude sociale.

La précarité des emplois, et en l’absence d’une véritable politique économique durable dans la région, le chômage devenu chronique, augmentera de manière exponentielle, laissant sur le carreau des milliers de jeunes.

La nécessité de porter la réflexion sur des projets structurants, tels qu’un port de pêche, une semi-zone d’activités en rapport avec l’industrie de la pêche et autres, s’avère désormais cruciale, voire vitale pour la survie de toute une population.

K.B