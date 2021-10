<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le phénomène des traversées clandestines et crise sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Les petits pêcheurs au creux de la vague à Aïn El Turck</span>

La sidération, le désarroi et l’exaspération rongent les petits pêcheurs d’Aïn El Turck, propriétaires d’embarcations de moindre envergure, qui sont immobilisés, bon gré mal gré, sur le plancher des vaches et ce, en raison notamment de la lutte contre les traversées clandestines, menée sans relâche par les différents corps de sécurité en ces temps de crise sanitaire.

«C’est vraiment dommage pour le consommateur, qui est obligé d’acheter du poisson confiné » a ironisé un pêcheur du village de Cap Falcon, avant d’ajouter avec un mélange d’amertume et de gaieté de cœur « c’est aussi dommage pour nous autres de rater cette période propice à la pêche. Les poissons doivent se frotter les nageoires et frétiller de joie à l’idée que les folles traversées et ce sacré Covid-19 ont eue raison de nos retrouvailles automnales. En hiver nous évitons le risque avec nos fragiles embarcations. D’autres pêcheurs disposant également de petits bateaux, qui avaient quelques jours avant le confinement préparé avec un amour, proche du maniaque, leur matériel de pêche, avec un peu d’avance sur le calendrier officiel et le retour des hirondelles, marquant la fin des rigueurs hivernales et l’arrivée du printemps, synonyme de l’abondance du poisson, ont rapidement déchanté avec l’éventail déboires enfanté par les boat-people et le confinement.

L’interdiction de circuler ou de naviguer dans toute l’acceptation du terme, est très mal vécue par ces petits pêcheurs, qui se retrouvent subitement et durement le bec dans l’eau, sans être en mesure de lever l’ancre.

« Nous ne pratiquons pas cette activité uniquement pour nous remplir les poumons d’oxygène et le cerveau de liberté, ni encore pour les vertus anxiolytiques et les effets antidépresseurs empiriquement prouvés qu’elle procure. Nous pêchons surtout pour nourrir nos familles avec la vente rapportée par les prises. Le poisson, que nous revendons, n’est pas porteur du Covid-19 » a argumenté avec un agacement non dissimulé un autre pêcheur du même village.

D’une patience stoïque, son compagnon a tenu à apaiser l’exaspération ressentie par les petits pêcheurs d’Aïn El Turck, qui pour la plupart ont perdu leur unique gagne pain.

« Gardons notre sang-froid et évitons la polémique. L’égoïsme n’est pas de mise en pareilles circonstances. Plus nous resterons confinés, plus nous aurons de chances de vaincre le coronavirus et revenir à nos occupations habituelles en toute liberté. Le redoutable dilemme des harraga ne va pas durer » avant d’user d’un humour noir pour faire oublier les déboires à ses compagnons «nous autres, petits pêcheurs frustrés, pouvons toujours nous consoler en nous disant que, le poisson s’ennuie ferme en notre absence et qu’enfin débarrassés de ces complications, le bonheur partagé, que nous aurons à se retrouver, n’en sera que plus grand. Toujours est-il que les mesures du confinement décrétées par les autorités sanitaires pour lutter contre la pandémie du covid-19 et la lutte engagée par les différents corps de sécurité pour lutter contre le phénomène des traversées clandestines ont freiné la pratique de la pêche artisanale à Aïn El Turck.

« Nous ne pouvons plus lever l’ancre, nos embarcations demeurent hélas bloquées» ont commenté avec amertume d’autres pêcheurs , qui ont l’habitude d’exposer à la vente le lendemain matin leurs prises encore fraîches sur des tréteaux de fortune au niveau de différents endroits des communes d’Aïn El Turck, de Bousfer et d’El Ançor. Notons que cette activité, quelque peu lucrative, attire de plus en plus de jeunes et moins jeunes riverains, demeurant à Aïn El Turck et issus de différentes couches sociales. Pour les uns, et ils sont majoritaires, il s’agit tout simplement d’un savoir hérité par leurs proches tandis que pour les autres c’est une passion qu’ils ont découvert en fréquentant des pêcheurs.

Ils sont cependant unanimes à déclarer que ce sport de loisir leur permet notamment de joindre l’utile à l’agréable. « La pêche nous rapporte un appréciable apport financier et nous permet en plus de garnir notre cuisine avec du poisson frais » a résumé un pêcheur de la localité côtière de St Germain, située sur le territoire du chef-lieu.

« Cette période de disette est très difficile à surmonter pour nous autres petits pêcheurs. Nous tentons de colmater les trous, qui sont apparus dans nos petits budgets » a expliqué en substance un jeune féru de la pêche artisanale du quartier de Sidi El Bahri, dans ladite municipalité. Selon des témoignages concordants formulés par des pêcheurs en activité sur cette côte, l’abondance du poisson d’une espèce spécifique, comme la rascasse, le Saint Pierre, la daurade, la marbré et la murène entres autres, se multiplie dans certaines zones de la côte de la daïra d’Aïn El Turck et au-delà dans la contrée de Boutlélis en cette période de l’année. Les fonds marins rocheux, qui s’étendent au large des localités de Cap Falcon, les Coralès, le lieudit la Madrague dans ladite daïra ou encore celles de Cap Blanc et Madagh, sur le territoire de la commune d’Aïn El Kerma, où rodent des bancs de poissons à la recherche de nourriture, constitue le lieu privilégié pour la grande majorité des férus de la pêche artisanale. Ceux qui sont mieux équipés poussent leurs embarcations jusqu’au large de l’île Paloma ou celles des côtes de la région d’Aïn Témouchent où le poisson abonde encore plus, selon des pêcheurs invétérés. Les autres, qui sont plus ou moins nombreux, qui ne disposent que d’un strict minimum en équipement nécessaire à cette activité, qui met parfois leurs vies en péril, ne s’aventurent pas au-delà des côtes de la daïra d’Aïn El Turck. D’autres déclarations ont été formulées à ce propos par un amateur de la pêche sous-marine du poisson mérou.

« La chasse sous-marine le soir est plus indiquée pour le mérou. Son abondance en cette période sur nos côtes minimise un retour bredouille. Malheureusement la conjoncture a tout chamboulé » a confié notre interlocuteur. Toujours est-il, que la disponibilité de poissons frais, ramenés par ces pêcheurs suscite le bonheur de la ménagère, choquée par l’envolée du prix de la sardine, qui a flirté ces derniers jours avec les 900 dinars le kilo avant de se stabiliser à 700 dinars pour le même poids.

Il importe de noter qu’un certain nombre de ces petits pêcheurs, en activité sur ledit littoral, ont bénéficié d’une aide de l’Etat dans la cadre de la formule de l’emploi de jeunes, tandis que d’autres, encore plus nombreux, ayant été déboutés dans leurs requêtes, ont puisé dans leurs maigres économies pour acquérir leurs équipements et d’autres ont dû s’associer pour financer leur matériel nécessaire à cette activité, qui présente certains risques. « L’avènement de la crise sanitaire et les traversées clandestines ont brisé l’élan de notre activité et compromis nos espoirs » a fait remarquer sur un ton laborieusement sarcastique notre interlocuteur.

Rachid Boutlélis