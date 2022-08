Les peuples exigeront des comptes

Deux jours après les raids meurtriers sur Ghaza qui ont fait 47 morts, dont 16 enfants,l’armée israélienne a mené une autre opération en Cisjordanie tuant trois Palestiniens et faisant plus de 60 blessés parmi les civils. Les sionistes se permettent ainsi tous les dépassements contre les Palestiniens, tuant sans distinction et spoliant les terres palestiniennes où sont édifiées de nouvelles colonies juives, alors que les prisons ne désemplissent pas et souvent sans aucun jugement.

L’impunité dont jouit l’entité sioniste ne semble désormais avoir aucune limite. Toutes les lignes rouges ont été dépassées face au silence assourdissant de la fameuse communauté internationale. C’est même plus qu’un silence mais une complicité tacite qui ne dit pas son nom. Pour preuve la dernière réunion du Conseil de sécurité de l’ONU n’a accouché sur rien de tangible. Car comme à chaque fois qu’il s’agit des brutalité de l’entité sioniste, rien de concret ne sort de ces réunions qui sont plus faits pour la forme que pour un vrai travail permettant de changer les choses.

La Palestine et les Palestiniens sont tout simplement livrés à eux-mêmes, et il est clair qu’Israël ne sera jamais inquiété de quelque manière que ce soit. Mais comment peut -il en être autrement quand les régimes arabes eux-mêmes jouent des coudes et font la course vers la normalisation avec Israël. Ils le font au moment où Israël n’a jamais été aussi agressif envers les Palestiniens. Au moment où les sionistes clament haut et fort qu’ils ne céderont rien aux Palestiniens et qu’ils n’accepteront jamais la solution à deux États, ni ne reconnaîtront les frontières d’avant juin 1967.

Et en celà, ils sont grandement encouragés et appuyés par la capitulation de capitales arabes à l’image de Rabat où le régime du Makhzen a fait clairement son choix en appuyant sans contrepartie toutes les thèses sionistes et en livrant et la Palestine et le Maroc aux premiers ennemis de la nation arabe.

La cause palestinienne connaît sans doute l’une de ses pires périodes. Mais cela n’est pas dû uniquement à la barbarie des sionistes, mais surtout à la lâcheté de ces régimes arabes qui ont monnayé la première causé arabe pour sauver leurs régimes pourris, traîtres et honnis. Ces capitales ont fait le choix de s’allier à Israël et décidé que la Palestine n’est plus leur cause, mais la cause des seuls Palestiniens. Une grave erreur stratégique, car un jour ils devront bien rendre compte à leurs peuples qui ne leur pardonneront jamais leur trahison et leur traîtrise.

Par Abdelmadjid Blidi