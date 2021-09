<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Les prêches du vendredi consacrés à la sensibilisation et la vaccination</span>

Dans le cadre du programme de la campagne nationale de vaccination contre la covid19 ,les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran s’impliquent sur tous les plans dans la lutte contre la propagation de cette épidémie.

A cet effet ,le discours de la prière du vendredi a été consacré à la sensibilisation des citoyens sur l’importance de la vaccination contre la covid19 pour se protéger et sur également la conjoncture actuelle difficile, ainsi que sur la situation épidémique qui se répercute négativement sur la société. Aussi pour contribuer à lutter contre cette crise sanitaire, tous les efforts sont déployés par ces services et des opérations de vaccination ont été organisées au niveau de plus de quarante mosquées. Cette campagne est organisée en partenariat avec la Direction de la santé et de la population (DSP).

B.Samira