<span style='text-decoration: underline;'>NOUVEAUX BACHELIERS</span>:<br><span style='color:red;'>Les préinscriptions ont démarré en ligne</span>

Les portes ouvertes sur les spécialités existantes organisées par les universités de la wilaya à l’instar des autres qui sont implantées sur le territoire national ont été clôturées mercredi , cette manifestation qui s’est étalée sur quatre jours a été tenue pour faire connaître les différentes branches existantes aux nouveaux bacheliers et pour les aider à choisir celle qui les intéresse et pour les conseiller et les orienter .

À cet effet ,le programme des préparatifs de la rentrée universitaire des nouveaux bacheliers se poursuit et se déroule sur plusieurs phases , la première phase compte plusieurs opérations, les préinscriptions qui se font en ligne ,elles ont été lancées le 21 du mois courant et s’étalent jusqu’au 24 de ce mois. Les bacheliers vont voir en ligne les filières existantes autorisées pour faire leur choix puis remplir la fiche de voeux selon les normes réglementaires exigées. Ensuite du 25 au 26 juillet ,il y aura confirmation des préinscriptions ou modification de la fiche des voeux en ligne . Le 03 août ,les résultats d’orientation seront annoncés. Durant la seconde phase ,du 04 au 06 du mois prochain ,il y aura la confirmation et pour ceux qui ont été réorientés vers d’autres filières des entretiens leurs seront accordés .Du 20 au 26 août ,le portail des services des oeuvres sociales universitaires sera ouvert pour les demandes d’hébergement dans les résidences universitaires pour les étudiants qui habitent hors wilaya .La troisième phase porte sur les inscriptions définitives en ligne.

Bekhaouda Samira