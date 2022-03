<span style='text-decoration: underline;'>Touaz Ali, Vice Président à l‘APC d’El Ançor à Ouest Tribune</span>:<br><span style='color:red;'>«Les préparatifs pour la saison estivale et les JM avancent bien»</span>

Abordé à propos des préparatifs de la saison estivale et des jeux méditerranéens ainsi que sur la question des recours afférents au programme social des 500 logements, le vice- président de l’APC d’El Ançor, Touaz Ali nous a livré ses impressions. :

Ouest Tribune : Parlons d’abord de la question lancinante des recours introduits par les demandeurs de logements de votre commune. Où en est le dossier ?

Touaz Ali : En effet, le dossier est en voie d’être ficelé. Sur le programme initial de 500 logements, 473 logements ont été destinés à leurs bénéficiaires, il reste 27 logements qui font l’objet de recours au niveau de la commission de wilaya du logement. Je rappelle que ce sont pas moins de 1000 recours qui ont été introduits par les demandeurs de logements à El Ançor. La commission de wilaya étudie actuellement ces recours. Quant à la remise des clés aux bénéficiaires, elle est imminente, fort probablement après le mois de ramadhan. On attend l’aval de la wilaya.

Ouest Tribune : Passons maintenant à la question des préparatifs de la nouvelle saison estivale ainsi que ceux des jeux méditerranéens, sachant que le site balnéaire du complexe des Andalouses qui relève de votre compétence territoriale, abritera lors de ces jeux, des activités nautiques, telle que la voile. Où en sont ces préparatifs ?

Touaz Ali : En fait, les premières opérations d’aménagement et d’entretien sont déjà lancées, elles consistent en la réhabilitation de la grande esplanade des Andalouses ainsi que le démantèlement des kiosques existants qui offrent une image hideuse. Des opérations d’embellissement de cette esplanade sont également inscrites.

Un palmier géant a été planté à l’embouchure Est du complexe en guise d’embellissement. Nous avons été dotés d’une enveloppe d’un milliard 200 millions de centimes par la wilaya pour ces opérations. Pour l’éclairage public, nous avons passé avec le groupe ERMISO une convention.

Ouest Tribune : Les moyens techniques et logistiques à votre disposition actuellement, sont-ils suffisants pour être prêts le jour «J» ?

Touaz Ali : La saison estivale et les jeux méditerranéens représentent un enjeu majeur pour notre wilaya et notre pays, donc toute aide supplémentaire venant de la part de la direction du complexe des Andalouses ainsi que de l’EPIC Oran, serait la bienvenue. La conjugaison des efforts nous facilitera la tâche et contribuera à la réussite des événements prévus à Oran et dans notre région. Notre assemblée communale, à sa tête le président de l’APC, ne ménage aucun effort pour être fin prêt le jour «J».

Entretien réalisé par Karim Bennacef