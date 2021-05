<span style='text-decoration: underline;'>Réunion président de la FAF - clubs de Ligue 1 Les principaux points soulevés et débattus</span>:<br><span style='color:red;'>Les principaux points soulevés et débattus</span>

Réunion président de la FAF - clubs de Ligue 1 Les principaux points soulevés et débattus : Les principaux points soulevés et débattus

– COMMISSION DE REFLEXION : «les clubs ont salué la mise en place de la Commission de réflexion des clubs et celle du football professionnel, présidée par le membre du bureau fédéral, Dr Yacine Benhamza, soient deux cadres appropriés pour prendre en charge et faire avancer les différents dossiers relatifs aux problèmes du professionnalisme, sans oublier les autres commissions, celles de la gouvernance présidée par Rachid Gasmi, et de la réforme du cadre juridique, avec à sa tête Mouldi Aissaoui, qui auront des rôles importants à jouer».

– SSPA : Les présidents et représentants de clubs ont soulevé la nécessité de «travailler sur la révision de la réglementation et la refonte des textes concernant les sociétés sportives par action (SSPA) qui, aujourd’hui, ne sont pas des entités économiques rentables, solvables et viables».

– DCFG : les intervenants ont été unanimes à «amener la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) et la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) à adopter davantage une démarche d’accompagnement que l’application stricte d’une règlementation en déphasage avec la réalité du terrain et d’un environnement très pénalisant pour les clubs (absence de sponsors, de merchandising, de recettes des stades, de subventions, peu de transferts de joueurs, les quotes-parts des droits TV non honorés depuis plus de deux ans, les conséquences induites par la crise sanitaire depuis plus d’une année)».

– FAIR-PLAY FINANCIER : au cours de leurs interventions, les clubs ont évoqué l’importance d’instaurer «un fair-play financier, en amenant les clubs à budgétiser à l’avance et à vivre en fonction de leurs moyens et ressources financières».

– CONTRAT : «la révision rapidement du contrat-type du joueur et celui de l’entraîneur pour mieux préserver leurs intérêts et ceux des clubs avec une mise en application dès la prochaine saison (2021-2022) afin d’éviter tous les problèmes engendrés jusqu’ici par la nature des documents actuels, d’autant que la commission du statut du joueur, que préside Larbi Oumamar a bien avancé dans ce dossier».

– BUREAU FEDERAL : les clubs professionnels ont profité de cette occasion pour appeler le Bureau fédéral de la FAF à devenir «un vrai interlocuteur auprès des pouvoirs publics pour porter les doléances de la famille du football et surtout examiner toutes les questions relevant des prérogatives des différents départements ministériels (Ministère de la jeunesse et des sports, Ministère des Finances, Ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire,) pour aboutir à des solutions concrètes et viables».