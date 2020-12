<span style='text-decoration: underline;'>TESTS PCR ET ANTIGÉNIQUES</span>:<br><span style='color:red;'>Les prix vont baisser prochainement grâce à la production locale</span>

Touchés par une forte hausse sur le marché national depuis le début de la pandémie du coronavirus, les prix des tests PCR, utilisés dans le dépistage de la Covid-19, devront baisser dans les prochaines semaines.

Les tests PCR ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps à cause de leur cherté dont les prix sont jugés excessifs et hors de portée des citoyens à faibles revenus. Les professionnels du secteur notamment les représentants des laboratoires d’analyses médicales et la tutelle ont expliqué différemment les raisons de la flambée des prix des tests PCR et les mesures nécessaires pour les porter à la baisse. Après les tests PCR, c’est au tour des tests antigéniques de faire leur entrée en scène. Ces derniers, selon certains professionnels, peuvent remplacer les tests PCR, mais la question n’est pas encore tranchée. Ainsi, le premier responsable du secteur de l’industrie pharmaceutique, à savoir le ministre Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, a évoqué les prix de ces tests et l’éventualité de leur baisse à l’avenir. Il a annoncé, dans une déclaration à l’agence APS, qu’ils seront disponibles «à des prix raisonnables grâce à leur production localement». Il a précisé que «les tests PCR étaient importés au début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars grâce au concours de l’Armée nationale populaire (ANP). Aujourd’hui, avec les attestations de régulation, nous les importons entre 5 et 7 dollars. Ils seront fabriqués localement pour l’équivalent de 2,5 dollars, ce qui nous laisse entrevoir une meilleure accessibilité à ces tests par la population». Annonçant la fabrication localement des tests antigéniques, M. Benbahmad a assuré que les tests PCR sont généralement disponibles à des tarifs allant de 12.000 DA à 17.000 DA, rappelant que certains laboratoires ont récemment baissé le prix des PCR à 9000 dinars. Grâce à la fabrication locale, ces tests peuvent être proposés par les laboratoires avec un prix oscillant entre 1500 et 2000 Da. La tutelle avait déjà donné des détails sur les industriels qui assureront la production locale de ces tests. Il s’agit de trois laboratoires nationaux que sont «HUPP et IMD», pour les kits de prélèvement et de transport, avec une capacité de production journalière de 80.000 kits, «IMD», pour les kits réactifs PCR avec une capacité de production journalière de 10 000 kits, et «SALEM» pour les tests antigéniques, avec une capacité de production journalière de 30000 tests. «Nous les importons autour de 5 dollars/test, mais une fois fabriqués localement, ils nous reviendront à 4 dollars/test. A ce prixlà, ils pourront être disponibles pour 1500 dinars ou 2000 dinars/test au niveau des laboratoires ou, peut-être même, au niveau des pharmacies, comme cela se fait dans un certain nombre de pays dans le monde», indique le ministre. Le ministre est aussi interpellé sur un sujet qui ne cesse de faire l’actualité depuis plusieurs années, à savoir la rupture de stock de plusieurs médicaments. Il s’agit d’une situation que la pandémie du coronavirus a aggravée davantage et ayant engendré la pénurie, entre autres, du Lovenox, un médicament intégré au protocole de traitement de la Covid-19. À cette problématique, M. Benbahmad a affirmé que le Varenox, un générique du Lovenox, est fabriqué localement avec près de 200 mille boites/semaine par le laboratoire Frater-Razes, 100% algérien. Il a affirmé que cette situation ne concerne pas que notre pays, évoquant une pénurie mondiale de ce produit. «L’Algérie en disposait de 25 millions de seringues pré-remplies produites localement, ce qui nous rassure et nous conforte pour cette année et l’année prochaine», a-t-il assuré. Il a également fait état de la hausse de la production, durant cette année, du Varenox qui a été multipliée par cinq, ce qui représente une valeur de 60 millions de dollars d’économisées à l’importation. Il convient de rappeler que la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) annonce qu’elle disposait actuellement d’un «stock suffisant» en Lovenox. C’est ce qu’a affirmé la Directrice générale de cette structure, Fatima Ouakti, qui précise que la PCH allait prochainement recevoir une quantité importée par un laboratoire. LA PRODUCTION LOCALE DÉRANGE LES «LOBBIES DE L’IMPORTATION Évoquant la production locale de médicaments et les problèmes auxquels elle fait face, M. Benbahmad a accusé des «lobbies de l’importation» ceux qui «essayent de semer le doute sur les produits fabriqués en Algérie». Il a assuré que les produits supposés être en rupture de stock ont généralement leurs équivalents fabriqués localement, mais de «lobbies de l’importation» préfèrent, selon lui, les produits importés, considérant tout produit qui n’est pas importé comme étant en rupture, en dépit de la disponibilité de son générique, a-t-il déploré. Pour M. Benbahmad, les déclarations sur les ruptures de certains médicaments vitaux ont été faites «de manière volontaire» dans l’objectif de «saper les efforts du ministère de l’Industrie pharmaceutique qui est en train de mettre un plan d’action inédit pour l’Algérie, permettant de lutter contre la surfacturation (des importations) et d’assurer une croissance importante de la production nationale». Le ministre a affirmé que sa politique «dérange» ces «lobbies» car elle a permis de «révéler, à travers l’attestation de régulation, de nombreuses sociétés qui faisaient de la surfacturation, jusqu’à 130 fois le prix du produit». Il convient de rappeler que les syndicats du secteur avaient recensé pas moins de 300 médicaments touchés par la pénurie. «Il y a 302 médicaments qui sont absents, tous nécessaires et répartis entre la production locale et ceux de l’importation», avait indiqué le président du syndicat national des pharmaciens d’officines (Snapo), Messaoud Belambri. Pour M. Belambri, ces pénuries sont le résultat «d’un retard accusé dans la signature des programmes d’importation, de la faible numérisation du secteur et d’une précipitation vers la réduction de la facture d’importation, dès cette année, sans bien se préparer pour éviter des pénuries sur le marché». Par ailleurs, l’Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) a invoqué une autre raison de la pénurie de médicaments. Elle a indiqué, dans son communiqué rendu public, mercredi dernier, que la vraie raison de la rareté de certains médicaments en Algérie n’est autre que la forte propagation de la pandémie du coronavirus qui a engendré une augmentation significative de la demande de certains produits, en plus des perturbations dans l’approvisionnement du marché mondial des matières premières. Elle a jugé exagéré le chiffre de 300 médicaments qui sont en rupture de stock, affirmant que le nombre exact de ces médicaments ne dépassant pas 100 produits.

Samir Hamiche