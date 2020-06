<span style='text-decoration: underline;'>Justice </span>:<br><span style='color:red;'>Les procès de Haddad, Tahkout et Oulmi reportés</span>

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger avait programmé pour hier trois procès avant de décider le jour même de les reporter. Ce report concerne les procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Mahieddine Tahkout et de Mourad Oulmi.

Concernant le procès d’Ali Haddad, le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger l’a reporté au 21 juin en cours, a indiqué le juge président de la séance, cité par la Radio nationale.

La même source a rappelé les chefs d’inculpation pour lesquels Ali Haddad est poursuivi. Il s’agit, entre autres, de l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics.

Les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que d’anciens ministres et walis sont poursuivis dans cette affaire, détaille encore la même source.

La Radio nationale a rappelé qu’en date du 11 mai 2020, le même tribunal avait reporté au 15 juin (hier, ndlr), le procès de plusieurs hommes d’affaires, dont Ali Haddad dont le motif est de finaliser «les préparatifs techniques nécessaires à la tenue d’un procès à distance», avait fait savoir le collectif de défense de certains accusés. Pour ce qui est de Mahieddine Tahkout, un autre homme d’affaires également poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpations, son procès est reporté par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger au 22 juin.

La demande du report du procès a été introduite par la défense de Mahieddine Tahkout. Le procès de ce dernier a ainsi connu un second report puisque, le 11 mai, le tribunal de Sidi M’hamed a reporté au 15 juin le procès de plusieurs hommes d’affaires, dont Mahieddine Tahkout, pour «achever à distance la préparation technique des procédures du procès », selon la défense de certains des accusés. Il convient de rappeler que Mahieddine Tahkout est poursuivi pour divers chefs d’inculpation tels que «l’obtention de concessions, d’avantages et d’offres publiques d’une manière contradictoire avec la législation et les lois en vigueur».

Concernant l’affaire de Mourad Oulmi, le procès a été reporté pour le 17 juin en cours. Le patron du concessionnaire Sovac est poursuivi dans des affaires liées au blanchiment d’agent ainsi que «transfert de biens issus des revenus criminels » et «utilisation de prêts bancaires en contradiction avec la réglementation en vigueur ».

Par ailleurs, Oulmi Khider, frère du principal accusé dans cette affaire a été placé, dimanche dernier, en détention provisoire par le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Selon un communiqué du parquet, repris par l’agence APS, Oulmi Khider est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation dont le blanchiment d’argent, dissimulation de revenus issus de crimes de corruption.

«En application des dispositions de l’article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le parquet général de la cour d’Alger porte à la connaissance de l’opinion publique qu’une action publique a été mise en mouvement en date du 14 juin 2020 sur la base des notifications de la cellule de renseignement financier pour des crimes de change, transfert de capitaux vers l’étranger et blanchiment d’argent, contre les nommés Oulmi Khider et Oulmi Mourad, et ce, pour des chefs d’accusation portant sur le blanchiment d’argent, dissimulation de revenus issus de crimes de corruption et violation de la législation et de la réglementation relatives au change et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger», a indiqué le communiqué du tribunal de Sidi M’hamed.

«Une fois le dossier présenté devant le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed, ce dernier a ordonné le placement du premier accusé (Oulmi Khider) en détention provisoire, dans l’attente de l’audition du deuxième accusé, en détention pour un autre motif», a conclu la même source.

