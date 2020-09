<span style='text-decoration: underline;'>BNA</span>:<br><span style='color:red;'>Les produits de la finance islamique lancés à Bouira</span>

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé jeudi l’activité de la Finance islamique dans la wilaya de Bouira au niveau de l’agence 460, a indiqué un communiqué de cette banque.

«La BNA continue à £uvrer dans le cadre de son plan de déploiement de cette activité sur plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les wilayas du pays, dans les meilleurs délais» , ajoute le communiqué. Elle a, à ce titre, lancé cette activité au niveau de 29 agences réparties sur 22 wilayas, à ce jour. Et pour rappel, l’offre de lancement propose à la clientèle neuf produits d’épargne à savoir, compte chèque islamique, compte courant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique «Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint et de financement (mourabaha immobilier, mourabaha équipements, mourabaha automobile et Ijara), explique la même source. La fenêtre Finance islamique, ainsi, que chacun des neuf produits sont conformes aux préceptes de la Charia Islamique et certifiés par le comité charia de la Banque et par l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique, précise le communiqué. Les détails des dits produits ainsi que les simulateurs mourabaha et Ijara sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au www.financeislamique.bna.dz.