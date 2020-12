<span style='text-decoration: underline;'>Rue des Aurès (ex-la Bastille)</span>:<br><span style='color:red;'>Les produits pour femmes en force</span>

Quand vous sillonnez les rues d’Oran, le constat flagrant est le nombre de magasins de commerce des vêtements de femmes et on peut dire sans exagérer qu’il y a peut être à Oran plus de quatre vingt 80% de vitrines destinées aux femmes.

Les dames envahissent les commerces de vêtements, mais c’est une bonne clientèle et tous les commerçants se donnent le mot pour ne vendre que des habits et autres pour femmes.

Ces dernières achètent beaucoup de linge parce que la plupart change d’habits tous les jours et elles doivent être élégantes partout où elles vont, au travail, marchés, en promenade ou en visite familiale sachant également que la femme algérienne occupe actuellement beaucoup de postes de responsabilités et dans tous les domaines de la vie économique. Ainsi, en visitant la rue des Aurès ex bastille près du consulat de l’Espagne, cette partie de la rue est consacrée à la vente d’habits particulièrement destinés aux femmes.

Au vu de grande foule féminine, les femmes semblent être satisfaites de la marchandise proposée.

Adda.B