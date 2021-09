<span style='text-decoration: underline;'>LE WALI D’ORAN SUR LE TERRAIN</span>:<br><span style='color:red;'>Les projets de la daïra d’Arzew sous la loupe</span>

Le wali d’Oran a entamé hier les visites d’inspection dans les daïras de la wilaya, en commençant par la daïra d’Arzew connue pour sa zone pétrochimique et fleuron de l’industrie des hydrocarbures en Algérie.

Le premier point de la visite du wali fut le port de cette localité, où une étude de l’extension de ce port lui a été présentée. Et comme le développement de l’activité économique passe par la mobilité et les infrastructures routières, le wali a appelé la directrice des travaux publics pour l’élaboration d’un rapport afin de l’adresser à la tutelle pour lever le gel sur le projet du CW 75 reliant Oran à Arzew et la finalisation de l’étude du projet de liaison entre Arzew et la route est-ouest. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, le wali a inspecté la salle omnisports qui va être réhabilitée afin d’abriter la coupe d’arabe de handball en mars prochain. L’établissement hospitalier d’El Mohgoun a été également l’un des points de la visite du wali où il a écouté de près les préoccupations du cadre médical de cet établissement.

Le wali Said Sayoud s’est rendu également aux différents projets de logements qui sont actuellement en souffrance comme les projets 1300 logements sociaux à El Mohgoun et 800 et 120 logements à Sidi Benyebka. Le wali a donné des instructions fermes au DG de l’Opgi et les entreprises chargées des travaux afin d’accélérer la cadence notamment des travaux de vrd, vu que la réalisation des immeubles est pratiquement finalisée. Dans le chantier du projet de 120 logements à Sidi Benyebka, le wali a expliqué que ce projet a souffert de beaucoup de problèmes et qu’il sera réceptionné avant la fin de l’année en cours.

Fethi Mohamed