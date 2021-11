<span style='text-decoration: underline;'>SALON ELOGIA</span>:<br><span style='color:red;'>Les promoteurs immobiliers en force</span>

Plusieurs promoteurs immobiliers ont pris part hier à la 8eme édition du salon de l’immobilier, logements et maisons intelligentes, a-t-on constaté au centre des conventions d’Oran.

Les promoteurs ont exposé leurs différents projets en cours de réalisation notamment à Oran, ce qui reflète le boom immobilier qu’enregistre ces dernières années la 2ème ville du pays. L’organisateur du salon Akram Sidi Yekhlef s’est réjoui de la participation de plusieurs acteurs de l’immobilier dont des représentants de firmes étrangères, chinoises, turques, espagnoles et grecques. «Après la décision de reprise des évènements économiques, nous avons reçu presque tous les promoteurs et les opérateurs économiques. On a eu un très beau salon. On remercie les participants. On espère à l’avenir faire participer d’autres secteurs d’activité, comme l’immobilier est le poumon de l’économie et ouvre la voie vers d’autres secteurs” a -t-dit. L’organisateur du salon a rappelé la présence de «82 exposants dans cette manifestation économique qui se déroulera jusqu’au 27 du mois en cours». En parallèle du salon Elogia, se tient également le salon «home Design» qui regroupe les amateurs de la décoration et les acteurs activant dans l’ameublement et l’hôtellerie, qui ont exposé leur savoir-faire et les dernières tendances pour la rénovation et la décoration d’intérieur, ainsi que l’aménagement des jardins et des piscines. Ce qui reflète que l’aménagement intérieur prend de plus en plus de place chez les Algériens. Le salon «Elogia» est un espace d’échange d’expériences. Il permettra des rencontres entre les différents intervenants dans le domaine de l’immobilier, comme les fabricants du béton, de meubles, et d’autres produits indispensables dans la réalisation des logements promotionnels. Il est à rappeler qu’Oran enregistre actuellement un véritable boom immobilier, plusieurs projets de résidences sont en cours de réalisation dans plusieurs endroits de la ville notamment à l’est comme Belgaid et Canastel et même dans les quartiers populaires, où des résidences de plusieurs étages font partie du décor. Les promoteurs privés réalisent souvent les projets en un temps record vu l’existence du financement qui se fait généralement par prêt bancaire. Mais la question qui se pose à beaucoup d’acheteurs est souvent liée au prix qui varie d’un projet à un autre selon l’emplacement. Beaucoup d’entre eux ayant des salaires élevés ont recours aux prêts bancaires. D’autres critères sont pris en compte comme l’emplacement, le nombre d’étages mais également les matériaux de construction utilisés, ces derniers qui peuvent à eux seuls doubler ou tripler le prix d’un appartement.

Fethi Mohamed