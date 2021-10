<span style='text-decoration: underline;'>L’ANCIEN MINISTRE MOHAMED LAICHOUBI</span>:<br><span style='color:red;'>«Les propos du président français sont ahurissants»</span>

Les propos tenus par le président français, Emmanuel Macron, à l’égard de l’Algérie, non encore démentis par les autorités françaises, notamment l’Elysée, continuent de susciter des réactions de responsables, chefs de partis et analystes politiques qui dénoncent à l’unanimité un dérapage sans précédent et injustifié.

Cet avis est partagé par l’ancien ministre, diplomate et conférencier international, Mohamed Laichoubi, qui a qualifié, hier, les propos du président français d’ahurissants venant d’un chef d’État tenus lors d’une rencontre avec des jeunes qui s’est axée sur le volet historique. M. Laichoub, qui intervenait sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, a affirmé que le président français a abordé une question complexe qui est la dimension historique, qui a été abordée avec «un simplisme brutal» et un «argumentaire rectiligne mais surtout désinvolte».

L’ancien ministre a estimé que la vision proposée par Emmanuel Macron à travers les idées exposées est attentatoire et grave. Et d’ajouter : «ce qu’on qualifie de ‘rente mémorielle’ est un drame pour la pensée humaine». Estimant que la sortie du président français ne peut être un fait du hasard, l’ancien ministre a indiqué que «la structuration de la pensée française s’est faite au même temps que la structuration de la pensée coloniale». Interrogé sur la décision des autorités françaises qui consistait à réduire significativement l’octroi de visas pour les citoyens algériens, exception faite pour les étudiants et les personnes du monde économique, l’invité de la chaîne III a qualifié cette démarche de pari risqué et aléatoire, et d’une erreur fondamentale.

«Croire que proposer aux jeunes algériens une vision post-coloniale montée sur de l’injustice et autres, et tabler sur une séparation des élites de la société civile avec les institutions, est un pari absolument insignifiant car ça ne marchera pas”, at- il expliqué. M. Laichoub a affirmé que les autorités françaises sont incapables de proposer une nouvelle vision de partenariat.

«Au lieu de se perdre dans des questions importantes et émotionnelles, et de jouer de façon dramatique sur ces questions, on devrait se préoccuper à rénover le discours et proposer de nouveaux partenariats», a-t-il dit, déplorant à cet égard que «la France (soit) incapable de proposer une nouvelle vision de partenariat». L’ancien ministre a mis en avant la difficile rupture de la pensée politique française avec le passé colonial de la France.

«Structurellement, la pensée politique française n’arrive pas à opérer des ruptures avec sa période coloniale et de pays hégémonique. Elle est dans la continuité de la pensée coloniale et totalement imbriquée dans cette pensée de laquelle elle n’arrive pas à se défaire», a indiqué M. Laïchoubi. Il convient de rappeler enfin que l’Algérie a exprimé samedi son rejet catégorique de l’ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures» à la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président de la République française, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

«A la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué nommément au Président de la République française, l’Algérie exprime son rejet catégorique de l’ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent lesdits propos», précise encore la même source.

Samir Hamiche