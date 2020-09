<span style='text-decoration: underline;'>RENTRÉE SCOLAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Les propositions de la tutelle et des partenaires sociaux</span>

Le ministère de l’Éducation nationale étudie les propositions à propos des modalités adéquates qui permettent d’organiser une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles.

Alors que la date officielle de la rentrée scolaire n’est pas encore fixée d’une manière définitive à cause de la persistance de la pandémie du coronavirus en dépit de la décrue des contaminations enregistrée ces derniers jours, la tutelle se concerte avec les partenaires sociaux afin d’étudier toutes les propositions.

Dans cette optique, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Adjaout, a organisé hier une réunion de concertation au sein du siège du département ministériel avec les représentants des syndicats et partenaires sociaux pour étudier les différentes propositions concernant les dispositions optimales de la prochaine rentrée scolaire.

M. Adjaout a indiqué au cours de cette rencontre que le ministère a étudié toutes les hypothèses et propositions pour assurer une meilleure rentrée scolaire. Il a précisé, toutefois, qu’aucune décision définitive n’est prise pour l’instant. Dans ce cadre, il a expliqué que son département ministériel a préféré l’ouverture d’un débat ainsi que de la concertation avec les différents partenaires pour, ensuite, proposer au gouvernement une décision finale. « Cette rencontre spéciale qui me réunit avec vous est programmée pour connaître vos avis et suggestions », a déclaré M. Adjaout.

Le ministre de l’Éducation nationale a souligné que « cette importante date sociale (rentrée scolaire) intervient après une pause qui a duré des mois, un arrêt des cours qui a été décidé afin de préserver la sécurité de nos enfants à travers le pays », a-til indiqué. Pour ce qui est des propositions du ministère à propos des dispositions exceptionnelles de la prochaine rentrée scolaire qui « visent à préserver l’intérêt des élèves et des enseignants », M. Adjaout a affirmé que son département a pris en considération les spécificités de chaque cycle de l’Education nationale et celles de chaque établissement scolaire s’agissant notamment du nombre d’élèves scolarisés.

Le ministère propose ainsi de diviser les élèves en groupes où chaque groupe sera composé de 20 élèves seulement. Il propose aussi d’éviter au maximum la réunion d’un grand nombre d’élèves au sein des établissements scolaires. Le département de l’Education propose également une meilleure gestion des horaires pour dispenser les programmes essentiels (des séances de cours de 45 minutes).

M. Adjaout a évoqué la possibilité de programmer les cours scolaires durant six jours, et ce, de samedi à jeudi pour les élèves des cycles moyen et secondaire. Le ministre a proposé aussi d’utiliser toutes les salles disponibles à l’intérieur des établissements scolaires pour recevoir les élèves en recourant même, en plus des salles, aux laboratoires, aux ateliers, aux bibliothèques et aux amphithéâtres pour le cycle secondaire, tout en insistant sur le développement de l’enseignement à distance.

De leurs côtés, les syndicats et partenaires sociaux ont fait part d’un ensemble de propositions pour organiser une rentrée scolaire qui se tiendra dans des conditions optimales. Ils sont notamment favorables à la suppression des matières non essentielles (secondaires) et la réduction du volume horaire jusqu’à ce que la pandémie du coronavirus soit endiguée pour ensuite revenir aux programmes ordinaires des années précédentes.

Les syndicalistes ont également appelé à éviter de prendre des décisions différentes d’une région du pays à une autre, plaidant pour une solution globale, la même qui sera appliquée dans chaque wilaya.

Samir Hamiche