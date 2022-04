<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Les quatre représentants au haut conseil national de la jeunesse connus</span>

La salle des délibérations de l’APW de Sidi Bel Abbès a abrité avant-hier samedi, le scrutin pour élire les quatre représentants de la wilaya, suivant le décret présidentiel N°21-416 daté du 27 octobre 2021.

Après les votes qui ont eu lieu à travers les 52 communes de SBA, les candidats sortants ont dû attendre le dépouillement qui s’est déroulé sous la supervision des représentants de la direction de la jeunesse et des sports, l’université, le chef du cabinet de la wilaya, le directeur de l’administration locale et les directions de la formation professionnelle et l’action sociale.

Les quatre représentants de la wilaya de SBA dans le futur haut conseil national de la jeunesse sont les suivants : Mebarki Zakaria, Tounsi Mohamed, Hammani Maroua et Ben Tayeb Romaissa.

M. Bekkar