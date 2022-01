<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022 (barrages/ Tirage au sort)</span>:<br><span style='color:red;'>Les réactions</span>

-Patrice Motsepe (président de la CAF) : « Le tirage au sort a donné lieu à une grosse affiche entre l’Algérie et le Cameroun, deux grandes nations et une fierté pour le football africain. J’ai parlé avec le président de Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine, et je lui ai dit que je comptais sur l’Algérie au Mondial. Les autres rencontres s’annoncent aussi alléchantes. Toutes les nations partiront à chances égales, pour essayer de valider l’un des cinq billets qualificatifs à la Coupe du monde. Une chose est sûre, nous allons assister à un grand spectacle».

-Joseph-Antoine Bell (ancien gardien de but/ Cameroun) : « Cameroun – Algérie sera à priori équilibré, entre deux équipes qui ont de très bons joueurs. Maintenant, le plus important pour les deux sélections est de bien gérer l’après-CAN. L’Algérie a été éliminée, et le Cameroun est encore en course. Tout peut se passer d’ici le mois de mars. La préparation de cette double confrontations sera importante après la fin de la CAN-2021. Personne ne partira avantagée. Nous allons assister à deux belles rencontres, comme ça peut ne pas l’être en présence d’excellents joueurs comme Riyad Mahrez. L’équipe algérienne sera différente par rapport au visage affiché à la CAN. Les Algériens voudront se racheter et aller à la Coupe du monde, ils vont certainement comprendre pourquoi ils n’ont pas été performants au Cameroun, et de là se corriger pour repartir sur de bonnes bases «.

– Aurélien Chédjou (ancien défenseur/ Cameroun) : « Le rendez-vous entre le Cameroun et l’Algérie ce sera deux matchs assez disputés. J’espère que le Cameroun se qualifiera, mais ça va être difficile face à l’équipe algérienne, tenante du titre africain, éliminée par la petite porte de la CAN-2021. Ca va aussi être difficile pour les Algériens. Nous devons performer d’abord lors du match aller à domicile, et aller chercher un bon résultat là-bas».

-Daniel Amokachi (ancien attaquant/ Nigeria) : « Le Cameroun a hérité d’un gros morceau en affrontant l’Algérie. L’équipe camerounaise est en train de réaliser une belle CAN, alors que l’Algérie est rentrée à la maison. Les Algériens, qui sont tristes, vont tout faire pour se réconcilier avec leur public, et arracher leur qualification à la Coupe du monde».

-Emmanuel Adebayor (ancien attaquant/ Togo) : « Le match Cameroun – Algérie sera compliqué pour les deux équipes. Le Cameroun est en pleine confiance, alors que l’équipe algérienne est éliminée de la CAN-2021 après sa défaite face à la Côte d’Ivoire (3-1, ndlr). La qualification va se jouer en deux manches, que le meilleur gagne. Cela va se jouer sur de petits détails, il y a aussi le Covid-19 qui pourrait être déterminant. J’espère voir tous les acteurs sur le terrain pour assister à de bons matchs «.

-El-Hadji Diouf (ancien attaquant/ Sénégal) : « Nous allons assister à des grosses affiches. L’équipe qui va en vouloir le plus, et celle qui va montrer plus de caractère, va aller à la Coupe du monde. C’est un tirage ouvert, on a de très grands joueurs dans chaque équipe. L’équipe algérienne est blessée après son élimination dès le premier tour de la CAN, elle sera certainement très dangereuse. Il y a deux matchs à jouer, il ne faut pas faire de calculs. L’Algérie restera toujours une grande nation de football, je crois encore en cette équipe.».