<span style='text-decoration: underline;'>AÏMENE BENABDERRAHMANE</span>:<br><span style='color:red;'>Les relations algéro-turques évoluent conformément aux orientations des Présidents des deux pays</span>

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mercredi à Konya (Turquie) que «les relations algéro-turques «connaissent une importante évolution conformément aux orientations des Présidents des deux pays».

Dans une déclaration à la presse en marge de sa participation à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique à Konya, M. Benabderrahmane a affirmé: «je suis honoré d’avoir représenté le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l’ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique». «Cette participation découle de la profondeur des relations algéro-turques», at- il ajouté soulignant l’importance de cette manifestation dans «la consécration de la solidarité entre les pays musulmans». «J’ai eu l’honneur de rencontrer le président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce qui a été décidé par les Présidents des deux pays lors de la récente visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie », a poursuivi le Premier ministre, affirmant «avoir transmis au président de la République turque, les salutations de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune ainsi que sa volonté d’aller vers de nouvelles perspectives dans les relations algéro-turques, qui connaissent actuellement une évolution importante conformément aux orientations des Présidents des deux pays». M. Benabderrahmane a indiqué avoir évoqué lors de cette rencontre «plusieurs dossiers liés essentiellement à l’économie et aux investissements», en vue de «prendre en charge les recommandations des différentes réunions bilatérales et aller de l’avant vers de nouvelles perspectives dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays».