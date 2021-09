<span style='text-decoration: underline;'>Eliminatoires CM 2022- Algérie – Djibouti</span>:<br><span style='color:red;'>Les Requins, une simple formalité pour les Verts ?</span>

L’EN semble décidée à marquer son territoire dès l’ entame des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 afin de parer à toute surprise et surtout confirmer son statut de favori du groupe A.

Pour leur entrée en matière, les Fennecs auront au menu le néophyte Djibouti et devront facilement plier cette joute sauf si … que le sport – roi n’a jamais été une science exacte …ou diffuse, c’est selon le cas! Belmadi qui connait le sujet a déjà averti ses poulains qu’ il ne faut jamais se surestimer quelque soit l ‘ adversaire d ‘ en face et ajoutera pour confirmer ses dires :«Voyez , les champions du monde ( NDLR : la France ) furent éliminés à l ‘ orée du second tour par la Suisse» .Pour rappel , les Verts qui ont déjà entamé le stage sur le site du CTN de Sidi Moussa englobant les 25 joueurs avec à la clé des séances très poussées ( tours de pistes , tests technico – tactiques , variantes système de jeu , vidéo etc. ) afin de rentrer de plain pied dans une joute qui, il faut ajouter, sera celle des extrêmes , d’ un coté un champion d’ Afrique sortant et de l’autre un aspirant qui cherche à sortir de l’ ornière , les Requins de Julien Mette classé 182émes à l’argus de la FIFA auront – ils la primeur de faire des étincelles lors de leur périple africain afin d’ inscrire leur nom au Panthéon des grandes surprises continentales comme ce fut le cas lors des qualifications surprenantes des Angolais et autres Togolais à la grande messe du football mondial ?

Les camarades de Delort eux sont conscients de l’enjeu du match et ne veulent point faire de concessions face à leur adversaire du jour et surtout s’ enticher du bonus du match afin de préparer l’autre joute qui elle sera déterminante face au revenant Burkinabais qui a failli de peu nous court-circuiter lors des barrages de la CM 2014 n’eut été la rescousse de l’avantage du but inscrit à l ‘ extérieur .

Un match qui sent déjà le soufre devant les tentaculaires Etalons qui eux ont déjà pris le train en disputant le prologue de ce groupe hier face au Mena du Niger .

Les Fennecs semblent décidés aussi à asseoir leur invincibilité qui se chiffre actuellement à 27 .

Rappelons que ce match se déroulera à huis – clos comme viennent de le stipuler les instances de la CAF à l’ inverse des nôtres qui ont voulu une jauge de 5000 spectateurs .

A.Remas