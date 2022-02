<span style='text-decoration: underline;'>Conflit entre la Russie et l’Ukraine</span>:<br><span style='color:red;'>Les ressortissants algériens doivent faire preuve d’une «extrême prudence»</span>

La Russie a décidé jeudi dernier à l’aube de lancer une offensive militaire contre l’Ukraine, caractérisée par des bombardements, suivis par une action terrestre d’une grande ampleur.

La guerre entre les deux pays a gagné en intensité hier où les troupes militaires russes sont entrées dans Kiev, la capitale ukrainienne. Face à cette situation qui a inquiété la communauté internationale, suscitant colère et indignation, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a appelé les Algériens établis en Ukraine à «l’extrême prudence».

Dans un communiqué rendu public dans l’après-midi de jeudi dernier, le département ministériel des Affaires étrangères a appelé les ressortissants algériens dans ce pays envahi par la Russie à faire preuve d’une «extrême prudence» et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu’en cas d’urgence. «Suite aux développements en République d’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger appelle les citoyens algériens présents et établis dans ce pays à faire preuve d’une extrême prudence et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu’en cas d’urgence», a précisé la même source.



Le ministère a indiqué qu’il suit de près la situation en Ukraine en coordination avec les services diplomatiques dans ce pays. La même source a fait savoir qu’un numéro vert a été mis à la disposition des ressortissants algériens pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie à Kiev.

«Le ministère, en coordination avec les services diplomatiques à Kiev, suit de près la situation et est en contact permanent et continu avec les membres de la communauté nationale en Ukraine. Un numéro vert est mis à leur disposition pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie à Kiev : 0800- 500068», a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, les proches et les familles peuvent, de leur côté, entrer en contact avec les Algériens établis en Ukraine. «Le ministère des Affaires étrangères met également à la disposition des familles des membres de la communauté nationale en Ukraine le numéro vert ci-après pour s’enquérir, le cas échéant, de la situation de leurs proches dans ce pays : 021 50 45 00», a conclu le communiqué.

Outre l’appel du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, l’ambassade d’Algérie en Ukraine a également appelé les ressortissants algériens à faire preuve de vigilance. Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, l’ambassade a appelé les Algériens établis en Ukraine à se conformer aux directives des autorités ukrainiennes.» Vu les graves développements sécuritaires que connaît l’Ukraine et la proclamation de la loi martiale, l’ambassade d’Algérie appelle l’ensemble des citoyennes et citoyens présents dans ce pays à la vigilance et à se conformer aux directives des autorités ukrainiennes, notamment celles de la nécessité de rester chez soi et de ne se déplacer qu’en cas de nécessité extrême», a indiqué la représentation diplomatique algérienne.

Il convient de signaler enfin que les autorités algériennes n’ont pas encore annoncé des mesures en vue de rapatrier les Algériens vivant en Ukraine.

Samir Hamiche