Les retrouvailles entre deux poids lourds

La visite du président français s’est achevée ce samedi par la signature de la «la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé», paraphée par les deux chefs d’État, le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron dans une cérémonie qui s’est déroulée au salon d’honneur de l’aéroport international Houari-Boumediene, en présence des délégations des deux pays.

La visite de Macron qui a duré trois jours à été, selon les observateurs, une visite réussie à tous les niveaux. D’ailleurs, le président Tebboune a confirmé ce constat et salué cette visite, déclarant que «C’est une visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays. De mon point de vue, c’est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place».

Et si la visite à été à ce niveau de réussite c’est en grande partie en raison de l’estime et du respect qui caractérisent les relations officielles et personnelles entre les deux hommes d’Etat qui ont un grand sens de la gestion des grands dossiers que ce soit sur le plan bilatéral, régional ou international. Et à ce sujet le président Tebboune n’a pas manqué de rendre hommage à son homologue français estimant que cette visite a permis de «remettre beaucoup de choses à leur place et un rapprochement qui n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas la personnalité même du Président Macron».

L’entente entre les deux pays pourrait faire avancer bien des dossiers dans la région vu le poids d’Alger dans la rive sud de la Méditerranée au Maghreb, au Sahel et dans toute l’Afrique, ainsi que le rôle leader de Paris au sein de l’Union européenne et sa grande présence dans la rive nord de la Méditerranée. Un point important rappelé par le Président Tebboune qui a déclaré lors de la conférence de presse commune qu’ «avec le Président français, nous nous sommes entendus sur l’avenir qui concerne les deux pays. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l’Algérie et de la France, dans l’intérêt de l’Afrique que nous défendons toujours».

Ceci pour dire que les deux pays comptent travailler en étroite collaboration sur la scène internationale, notamment dans la région où les deux capitales ont le poids et les moyens nécessaires pour contribuer au règlement de plusieurs conflits.

Par Abdelmadjid Blidi