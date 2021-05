<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Les revendications satisfaites dès l’examen des statuts (Direction générale)</span>

La Direction générale de la protection civile (DGPC) a réaffirmé, dimanche, que toutes les revendications de ses agents, inscrites dans le Statut particulier et exprimées lors de sit-in de protestation, seront satisfaites dès l’examen des statuts.

« La majorité des revendications qui s’inscrivent dans le cadre Statut particulier des agents de la Protection civile seront traitées et satisfaites dès l’examen des statuts », a indiqué la DGPC dans un communiqué, précisant que « toutes les catégories de fonctionnaires du secteur seront associées à l’enrichissement du projet de révision du Statut particulier du corps, en vue de satisfaire toutes les préoccupations soulevées ». Exhortant l’ensemble des agents « à faire montre de discipline et de sens élevé de responsabilité, reconnus aux enfants du secteurs et à ne pas céder aux publications subversives visant à semer la confusion et le chaos et à attenter à la stabilité de la patrie », la DGPC assure que toutes les revendications exprimées « ont été soumises aux autorités concernées et qu’une commission se penche sur leur examen ». Les agents de la Protection civile avaient organisé un sit-in de protestation devant la DGPC, scandant des revendications professionnelles, notamment l’augmentation du salaire de base, l’octroi de la prime de contagion et la revalorisation des points indiciaires.